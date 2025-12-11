Кралят на Швеция връчи Нобеловите награди. Един не се появи

Шведският крал Карл XVI Густав от Швеция връчи Нобеловите награди по медицина, физика, химия, литература и икономика в Стокхолмската филхармония.

13 лауреати, които излязоха на сцената, традиционно украсени с хиляди свети цветя, получиха нобелов медал, който е от 18-каратово злато и диплома, която е с цветни шрифтове и специални златни монограми.

Носители на награди

Нобеловата награда за медицина през 2025 г. беше присъдена на учените Мери Брункоу, Фред Рамсдел и Саймън Сакагучи "за техните открития относно периферната имунна толерантност."

Наградата по физика взеха Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис за постижения в квантовата механика – "за откриването на макроскопичното квантово-механично тунелиране и квантуване на енергия в електрическа верига."

В областта на химията наградата получиха Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар Яги "за разработването на органометални рамки".

Нобеловата награда за литература за 2025 г. е за унгарския писател Ласло Краснахоркай "за неговото завладяващо и визионерско творчество, което, сред апокалиптичния ужас, потвърждава силата на изкуството."

Носителите на наградата на Държавната банка на Швеция по икономика в памет на Алфред Нобел са Жоел Мокир, Филип Агьон и Питър Хауит "за обяснение на иновативен икономически растеж".

Наградата за мир беше връчена на дъщерята на лауреатката Мария Корина Мачадо – Ана Корина Соса. Мачадо, която отсъства от церемонията, беше почетена "за неуморната си работа за насърчаване на демократичните права." Във Венецуела тя беше обвинена в опит за държавен преврат от президента Николас Мадуро, като временно ѝ беше забранено да заема публични длъжности.

След връчването на наградите лауреатите, гостите, членовете на кралското семейство и правителството, представители на научната, бизнес и културната върхушка отидоха на традиционния банкет в Стокхолмската кметство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com