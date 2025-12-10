Големите имена на Холивуд идват у нас!

Българската кинообщност получава силен международен импулс благодарение на платформата TalentVision (ТалентВижън) – проект, създаден от актьора и режисьор Джо̀зеф Ал-Ахмад и експерта по уеб програмиране Даниел Лидиянов. Вече година и половина платформата помага на родните таланти да намират път към световни кастинги и продукции, а сега прави следващата голяма стъпка, като организира у нас съвместен мастърклас с двама от най-значимите професионалисти в съвременното кино – кастинг директорката от Лондон Габи Уайт Харт и легендарния режисьор Мартин Кембъл.

Габи Уайт Харт е работила с някои от най-големите имена в Холивуд, сред които Никълъс Кейдж, Самюел Л. Джаксън и Доминик Уест. Тя стои зад подбора на звезди като Ева Грийн, Руби Роуз и Мария Бакалова. В момента тя участва в големи международни продукции, включително официалния биографичен филм за Scorpions – Wind of Change, предстоящия Just Play Dead с участието на Джаксън и Грийн, Blurred с Алекс Петифър и Гай Пиърс, както и Dirty Angels – филм на Мартин Кембъл, сниман в България.

Самият Мартин Кембъл е режисьор, оставил траен отпечатък върху екшън жанра и върху емблематичната Бонд поредица. Два пъти той променя изцяло посоката на франчайза, както при „Златното око“, така и при „Казино Роял“ – филмът, с който Даниел Крейг се превърна в най-разпознаваемия агент 007 за новото поколение. По време на мастъркласа Кембъл ще дава индивидуална обратна връзка на участниците и ще проведе жива Q&A сесия, в която ще сподели професионални тайни от първа ръка.

От TalentVision уверяват, че събитието ще бъде изключително полезно за всички участници, като ще предостави реални възможности за развитие и международна видимост. Това е едва третият им мащабен международен мастърклас, а екипът подчертава, че амбицията им е България да се превърне в ключова локация за световното кино и откриване на нови талант, съобщи БЛИЦ

