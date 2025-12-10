Коледна треска: цените на елхите изненадаха мнозина

Остават само 18 дни до Коледа и усещането за празник вече е навсякъде, Дядо Коледа като че ли всеки момент ще потропа на вратата. Но възниква въпросът – каква е цената на елхата, под която тази година той ще остави подаръците? Според популярното мнение „нищо не изглежда твърде трудно, тъжно или неприятно, когато в хола имаш истинска, жива коледна елха“. Тази година четири горски стопанства към Североизточното държавно предприятие (СИДП) ще предлагат коледни дръвчета.

През 2024 г. те са предложили на хората общо 766 отсечени елхи и 665 дръвчета със затворена коренова система, като цените са варирали между 14,40 и 55 лева. За настоящия сезон цените са различни и по-ясно конкретизирани. От ДГС–Търговище са осигурили 120 броя обикновен смърч, всеки на цена от 40 лева (20,45 евро), както и 63 броя отсечени смърчове с височина над два метра, които струват по 60 лева (30,68 евро). Освен това се предлагат 1194 броя дръвчета, поставени в контейнер, като цената им е 57 лева (29,14 евро).

Стопанството предлага още 22 отсечени дугласки ели, всяка по 28 лева (14,32 евро), както и 91 елхи със затворена коренова система на цена от 45 лева (23,01 евро).

ДЛС–Балчик има в наличност 30 отсечени обикновени ели и 20 елхи в контейнер. Отсечените струват 18,80 лева (9,61 евро), а контейнерните – 26 лева (13,29 евро). Всички дръвчета ще се продават в горския разсадник „Соколово“.

ДГС–Шумен предлага 30 смърча в контейнер на цена от 32 лева (16,36 евро), 50 отсечени смърча на същата цена и още 30 броя, поставени с корен в чувал, които струват 25 лева (12,78 евро). Те ще се предлагат в разсадник „Салманово“.

От ДГС–Преслав са подготвили 112 отсечени обикновени ели и 5 черни бора. Цената на елите е 12 лева за брой (6,14 евро), а на черния бор – 9,60 лева (4,91 евро). Те могат да бъдат закупени от административната сграда на стопанството във Велики Преслав, уточняват от СИДП.

До момента различните стопанства в системата на Североизточното държавно предприятие вече са продали 184 отсечени елхи и 47 в контейнер. Интересът към коледните дръвчета е голям, но много хора се насочват и към изкуствените варианти, чиито цени варират според височината и цвета. Например дръвче с височина 90 см може да бъде купено за около 20 лева, докато бяла изкуствена елха с височина 150 см струва около 40 лева. Най-високите модели, достигащи 250 см, са значително по-скъпи – около 831 лева, а заснежена 3D версия със същите размери струва 867 лева. Най-реалистичните на вид елхи, които най-много приличат на живи, могат да достигнат цена от цели 1129 лева, съобщи БЛИЦ

