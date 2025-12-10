Една зодия да не харчи пари, друга да слуша интуицията си

Динамичен ден очаква зодиите днес. Една от тях е изправена пред финансови проблеми, затова не бива да харчи пари. Друга ще има откровен разговор с половинката си, трета трябва да слуша интуицията си, за да успее. Какво още вещаят звездите за днес, 10 декември 2025 г., вижте дневния си хороскоп, представен от "Флагман".

Овен

Ролята на учител сега не ви подхожда. Близките ви не искат да бъдат поучавани, а имат нужда от почивка. Възможни са проблеми в общуването. Семейните да внимават с децата си! Вместо да се опитвате да им натрапите своето мнение, е по-добре да се постараете да ги разберете.

Телец

Ясно се очертават възможностите за реализиране на планирани цели. Не се препоръчват обаче физически натоварвания. Вслушайте се в съветите на своите родители! Прекарайте повече време с тях! Въздържайте се от пазаруване, възможни са финансови проблеми.

Близнаци

Денят е подходящ за всяко начинание, но най-много за обучение. Ако някой се нуждае от вашата помощ, първо разберете какво трябва да направите, за да не му наредите повече или да не изпаднете в неудобно положение! Сега е подходящо време за срещи, пътувания и забавления.

Рак

Този ден е най-добре да го прекарате в забавления. Не се захващайте с важни дела, защото едва ли ще може да ги реализирате! Вероятно само ще си изхабите енергията и времето напразно. Вероятни са обаждания и покани от чужбина. Възможни са болки в гърлото.

Лъв

Ако планирате големи покупки, не отлагайте! Денят е добър и за срещи, за обсъждане на идеи и бизнес планове. Възможно е да се запознаете с веселяци, може и да се влюбите, но тази връзка вероятно ще е кармична. Заедно трябва да си научите уроците на живота.

Дева

Предстои ви сериозен разговор с гаджето. Искреността няма да ви навреди. Може да разтопите „ледовете“ между вас, само ако и двамата сте готови да се освободите от товара на миналото. Избягвайте дима и задимените помещения! Сънищата се сбъдват.

Везни

Съдбата ви дава шанс се справите с проблемите, които доскоро са ви се стрували нерешими. Може да преосмислите това, което ви се случва и спокойни сега да погледнете всичко от по-различна гледна точка. Препоръчва се постене и въздържание дори от ласки.

Скорпион

Интуицията ви е особено изострена, а уменията за телепатични контакти се засилват. Има обаче риск да се изпокарате със своите близки или с роднини. Сега те са склонни да бърборят, да сплетничат. Внимавайте с хората, които не познавате, защото може да бъдете измамен!

Стрелец

Това е денят, в който вратите пред вас се отварят, но изборът през коя да минете, навярно няма да е лесен. Може да се обясните или да ви се обяснят в любов, да срещнете бивш любовник или да намерете нов работодател... Вариантите са много, но трябва да изберете един.

Козирог

Съдбата обича смелите, а късметът ви се усмихва, когато най-малко очаквате и пред вас се откриват големи възможности. Може да се възползвате и да спечелите. Препоръчва се да си правите масажи и козметични операции. Благоприятен е денят и за лечебни процедури.

Водолей

За да има мир у дома, разпределете си ролите така, че да няма недоволни! Правете компромиси, ако се налага! Вместо да дълбаете в спомени и да отваряте стари рани, кажете на партньора си това, което иска да чуе и любовта може като птицата Феникс да възкръсне от пепелта!

Риби

Налага се да положите много усилия, за да си реализирате идеите. Може да възникне желание да се похвалите. Ако обаче дръзнете да преувеличите постиженията си, ще дойде време, когато ще се срамувате. Добре е да носите содалит. Този тъмносин минерал развива интуицията.

