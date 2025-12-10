Уилям потъна в скръб

Принц Уилям сподели лично и сърдечно послание след смъртта на своя близък приятел и съмишленик – легендарният зоолог и защитник на слоновете Иън Дъглас-Хамилтън. Иън почина на 8 декември 2025 г. на 83-годишна възраст.

Принцът на Уелс използва официалната си страница в платформата X, за да изрази скръбта си и да отбележи делото на основателя на „Спасете слоновете“ и посланик на Tusk, съобщава Hello.

„Много съм тъжен да чуя за кончината на Иън Дъглас-Хамилтън, човек, който посвети живота си на опазването на природата и чието дело оставя траен отпечатък върху нашата оценка и разбиране за слоновете“, казва Уилям.

Принцът на Уелс подчертава, че личните им срещи в Африка ще останат незабравими. „Мислите ми са със семейството на Иън, особено със съпругата му Ория и децата му Саба и Дуду“, завършва той, подписвайки се с инициала „W“. Съпругата Ория и дъщерите им Дуду и Саба също следват стъпките на Иън Дъглас-Хамилтън.

