Нови разкрития за брака на Даяна и Чарлз

Новата книга на разследващия журналист Анди Уеб „Дианарама: Измама, капан, прикриване - предателството на принцеса Даяна“ продължава да провокира хроникьори и анализатори на Острова. Коментарите са базирани на събитията, предизвикани от скандалното интервю на Лейди Ди за „Панорама“ по BBC. Днес то все така се оценява като повратния момент, в който бракът ѝ с принц Чарлз преминава границата от обтегнат до непоправим. Само месец след излъчването му през 1995 година кралица Елизабет Втора нарежда на двойката, разделена от 1992-а, да пристъпи към официална раздяла. На 21 декември 1995 година Бъкингамският дворец обявява становището на монарха, подкрепено от херцога на Единбург: „Желателен е развод“.

Най-близкият помощник на Даяна в онзи момент, личният й секретар Патрик Джефсън, смята, че бракът вероятно би могъл да бъде спасен, докато не се случва фаталното интервю. В него Даяна говори откровено за връзката на Чарлз с Камила Паркър Боулс, признава собствената си афера с инструктора по езда Джеймс Хюит, разкрива разпадането на брака си и емоционалната цена на живота в монархията.

Днес Патрик Джефсън коментира пред списание „People“: „Не беше неразумно да се надяваме, че преди интервюто все още можеше да има кралско помирение. Но след него нямаше връщане назад. Преди мастилото върху документите за развод да беше изсъхнало окончателно, все още имаше основания хора като мен да се надяват, че Чарлз и Даяна ще могат да намерят начин да се справят с трудностите си. И преди се беше случвало. И щеше да има огромна обществена полза, ако го бяха преодолели.“

Но, както се знае, интервюто, осигурено, след като Даяна и брат ѝ Чарлз Спенсър са манипулирани от журналиста Мартин Башир чрез поредица от измами, променя живота на кралската снаха.

„Даяна повярва на Башир и попадна директно в ръцете на враговете си от лагера на Чарлз и Камила. Направи го, за да докаже на света, че е неподходяща и следователно трябва да бъде изключена от кралското семейство. Знаех, че тя притежава всичко необходимо, за да изиграе положителна в монархията. Можеше да бъде много добра кралица.“, е мнението на Патрик Джефсън.

Разказът на Джефсън и на други, които от първия ред са били свидетели на смутните събития, е ключов момент в „Дианарама: Измама, капан, прикриване - Предателството на принцеса Даяна“. Изданието за първи път обхваща манипулациите на Башир в целия им спектър – от примамването на Спенсър, който става жертва, осигурявайки достъпа до сестра си Даяна, до представянето на фалшифицирани банкови извлечения, които предполагат, че служителите на двореца я шпионират. Според Уеб Даяна е повярвала на Башир, че принц Чарлз иска да я убие и че часовникът на сина ѝ принц Уилям съдържа шпионско устройство.

Уеб отбелязва, че шефовете на BBC са разбрали за тактиките на Башир и въпреки това никога не са предупредили Даяна. „Тя щеше да има всичките свои години като майка, от които синовете й се нуждаеха. Беше трудолюбива и сговорчива, много добра в работата си. Можеше да е полезна на Англия“, категоричен е Уеб. Според него перспективата за помирение между Даяна и кралското семейство е била далечна, но не и невъзможна.

И докато истината за трагичното интервю най-сетне излезе наяве, мистерията около фаталния инцидент, отнел живота на Даяна, е все така неразгадана. Вероятно ще остане неразгадана още няколко десетилетия. За това е виновен дългогодишният френски кодекс, който изисква подобна информация да остане скрита от широката публика.

След 18-месечното разследване на катастрофата, при която в парижкия тунел „Алма“ на 31 август 1997-а загинаха Даяна, Доди Ал Файед и шофьорът им Анри Пол, полицията разполага с досие от 6000 страници. То се съхранява в Двореца на правосъдието във френската столица, охранявано от въоръжени служители. Разпечатването на тези файлове е дълъг и сложен процес. Документите, фигуриращи с френския код L213-2, не могат да бъдат отваряни преди изтичането на период от 75 години, твърди източник пред RadarOnline. Това означава, че няма да знаем точно какво съдържат най-рано до 2082 г. Дори тогава обаче отговорите не са сигурни. „Френските власти могат да удължат ограничението за неопределено време“, добавя източникът.

Досието, съставено от 30 полицаи, се състои от близо 200 свидетелски показания и доклад за шофьора, подписан от токсиколози. Има и непоказвани снимки и интервюта от часовете след катастрофата. През 2006 г. френските власти разкриха, че снимки на Доди и Даяна, правени на мястото на инцидента, са изчезнали седмици преди началото на британско разследване за 17 милиона долара.

Трагедията все още се приписва на небрежно шофиране. Доди и Даяна не са използвали предпазните си колани. Бодигардът Тревър-Рийс Джоунс оцеля, но получи тежки наранявания.

