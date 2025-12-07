Двойка купи дворец в Италия на сляпо. Какво последва

Двойката от Хюстън – 61-годишния Джон Алън Амброуз и 57-годишната му съпруга Вики придобиват част от старинен дворец в Италия, за който повечето чужденци дори не са чували, и го направиха напълно дистанционно.

През 2022 г. те плащат 140 000 евро, или около 160 000 долара, за празната конструкция на историческо имение в центъра на Биела – град в северната област Пиемонт, близо до Алпите. След това влагат още 150 000 евро в тригодишен ремонт, превръщайки имота в бутиков апартамент с четири спални, две бани и два панорамни балкона на площ от над 3000 квадратни фута на втория етаж, пише CNN .

Имотът, разположен в стария квартал на Биела с сгради от 16-ти до 18-ти век, е построен през 30-те години на миналия век в стил Либърти – италиански вариант на Ар Нуво. Преди това е бил собственост на аристократично семейство, но е останал празен няколко години. Въпреки окаяното състояние на интериора, високите тавани, масивните дървени врати, сводестите прозорци и наличието на таванско помещение и изба убедиха Амброзовите, че са намерили добра сделка.

Изборът на Биела, известен с производството на висококачествена вълна, се оказа логичен, тъй като Вики се запознава с града чрез професионалните си интереси. След посещението си през 2022 г., вдъхновена от местните възможности за моден бизнес с кашмир, тя се увери, че градът предлага безопасност, удобство и близост до Алпите и летищата.Допълнителните атракции като историческия център, катедралата Дуомо, светилището Оропа и красивите езера наоколо направиха впечатление и на Джон, който реши да закупи имота без да го е видял лично.

След три години труд и усилия, семейство Амброз вече притежава мечтания си ваканционен дом, който използват за ски почивки, гостувания на приятели и синa си Клиъри. Те ценят близостта до кафенета, площади и исторически квартали, както и възможността за лесни екскурзии до планините и лозята на Пиемонт. Въпреки че местните често се изненадват от присъствието им, двойката се наслаждава на живота в спокойния и красив град, където могат да комбинират планински приключения с изискана италианска атмосфера.

