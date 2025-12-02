Няма прошка! Чарлз нанесе пореден удар на брат си

Кралят на Великобритания не проявява никаква милост към брат си Андрю. На 1 декември The Gazette - официалният публичен регистър на Великобритания, публикува съобщение, че Чарлз е наредил името на Андрю Маунтбатън-Уиндзор да бъде заличено от регистрите на два ордена: Ордена на жартиерата и Кралския викториански орден.

Орденът на жартиерата е най-старият и най-висш орден за рицарството във Великобритания, а Андрю беше направен негов член през 2006 г. Кралският викториански орден пък отличава личности за изключителна служба към монарха и кралското семейство - звание, присъдено на Андрю през 2011 г.

Решението на крал Чарлз е датирано със задна дата 30 октомври 2025 г., когато Бъкингамският дворец обяви началото на процеса по лишаване на Андрю от титли и почести. Всички те му бяха присъдени от майка му, покойната Елизабет Втора.

Всичко това последва, след като на 17 октомври 65-годишният Андрю обяви, че се отказва от използването на кралските си титли и отличия. Решението дойде на фона на засилен обществен натиск по повод предполагаемите му връзки с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, пише People, предава lifestyle.bg.

