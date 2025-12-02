Чарлз взе изненадващо решение

Крал Чарлз и съпругата му Камила планират посещение в САЩ през пролетта, а времето му е повече от символично - 250 години от независимостта на американската нация от Британската империя.

За някои подобен ход може да е ироничен - Чарлз Трети е пряк потомък на крал Джордж Трети, монархът, който губи американските колонии. Именно той обаче се кани да отдаде почит на световната суперсила, в която САЩ се превръщат в последствие.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък е повече от готов да превърне визитата в спектакъл, наситен със символика. Той никога не е крил слабостта си към настоящето кралско семейство на Великобритания.

И макара Бъкингамският дворец все още да не е потвърдил официално, очакванията са визитата да се проведе през април 2026 г. и да продължи не повече от четири дни. Основната програма ще бъде съсредоточена във Вашингтон със срещи в Белия дом, церемониални прояви и официални ангажименти, подредени в стегнат график за максимален ефект.

Един от въпросите, които вълнуват общественото внимание, е дали кралят ще се срещне със своя по-малък син принц Хари и внуците си Арчи и Лилибет в Калифорния. Възможността семейството Съсекс да се придвижи до Вашингтон за дискретна среща не е изключена, но подобно събитие би засенчило държавната визита и затова е малко вероятно.

Също толкова вероятно е с Чарлз и Камила да пътуват принцът и принцесата на Уелс. Присъствието на Уилям и Кайт само би отклонила вниманието от кралската двойка, а това ще бъде преди всичко държавна визита с фокус върху монарха.

Все пак се смята, че Тръмп, който не крие възхищението си от Уилям и Кейт, може да ги покани на някои от съпътстващите събития. Допълнителен стимул за принца е и Световното първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ през лятото на 2026 г., пишат Hello, предава lifestyle.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com