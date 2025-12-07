Бизнес

Тъга във Фантастико! Българският бизнес загуби един от своите пионери

Почина създателят на „Фантастико груп“ Валери Николов

07 дек 25 | 11:48
Иван Ангелов

Българският бизнес осъмна с тъжна вест. След продължително боледуване тази нощ е починал Валери Николов, основател на „Фантастико груп“ – една от най-успешните търговски вериги у нас. Новината бе потвърдена от неговото семейство и публикувана на корпоративния сайт на компанията. Близките му се обърнаха към служителите, партньорите и приятелите, споделяйки болката от загубата и благодарността към всички, които през годините са били част от пътя му.

Валери Николов си отиде на 6 декември 2025 г., оставяйки след себе си ярък и вдъхновяващ житейски пример – човек, който с постоянство, идеи и труд превърна „Фантастико груп“ в символ на модерната търговия в България. Неговите близки и колеги го описват като визионер с безпогрешен усет към бъдещето, човек със свободен дух на рок музикант и усещане за ритъм дори в бизнеса. Той не просто управляваше компания, а създаваше култура, в която професионализмът върви ръка за ръка с човечността.

Подкрепата му към значими образователни и културни проекти остава част от наследството, с което ще бъде помнен. Хората, работили до него, разказват, че Николов е вярвал в силата на общността и в това, че успехът има смисъл само тогава, когато е споделен. Затова винаги насърчавал екипа си да бъде не просто добър, а „фантастичен“ – като отношение, като етика и като грижа към клиентите.

С неговата загуба търговският сектор и цяла България губят не само предприемач, а човек, чиято смелост, щедрост и визия оставиха трайни следи. Семейството му моли за уважение и съпричастност в този труден момент, а колегите и служителите му ще съхранят онова, което той изгради: дух, в който бизнесът не е само числа, а история, отношения и смисъл.

Почивай в мир, Валери Николов.

1 Коментара
анонимен
преди 1 час

наи после се наядоха и напиха наи високите цени са в тази верига

