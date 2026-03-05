13,7 млрд. евро ефект за икономиката! „Кауфланд България“ промени пазара за 20 години

Търговската верига „Кауфланд България“ е създала пряка и непряка добавена стойност от 13,7 млрд. евро за българската икономика за периода 2006-2026 година. Данните са представени в специален икономически анализ по повод 20-годишнината на компанията в страната. Докладът проследява въздействието на веригата върху икономиката, заетостта и местното производство през последните две десетилетия.

Оценката е изготвена от икономиста Боян Рашев и разглежда финансовите потоци, генерирани от дейността на компанията, включително приходи, разходи за доставки от български производители, плащания към местни дистрибутори, заплати, данъци и такси. Тези показатели са анализирани през цялата снабдителна верига, за да се измери реалният икономически ефект от присъствието на веригата в България.

Българските производители - най-големите печеливши

Най-силният икономически ефект от дейността на компанията е отчетен при българските производители. Според анализа приносът към местното производство достига 3,63 млрд. евро.

На второ място по икономическо въздействие се нареждат българските дистрибутори, за които ефектът е изчислен на около 3,1 млрд. евро. Това показва значението на локалната снабдителна мрежа за развитието на бизнеса на веригата.

Боян Рашев подчерта, че през последните години най-значимото влияние върху заетостта идва от въвеждането на преки договори с български производители. Според него именно тази политика е довела до сериозно увеличение на работните места в производствения сектор.

„Откакто са въведени преките договори с български производители за изкупуване на продукция, най-голямо въздействие имаме в ръста на работните места сред тях – 66 процента за последните шест години“, посочи той.

Растящо присъствие на българската продукция

Проучването показва и значително увеличение на продажбите на българска селскостопанска продукция през обектите на веригата. От 2019 до 2025 година реализираните количества местна продукция нарастват средно с около 30% годишно.

Този процес е свързан именно с прехода към директни договори между търговската верига и производителите. Според анализаторите това е довело до по-голяма сигурност за българските фермери и до по-устойчиви доставки на местни стоки.

Данъци, заплати и заетост

Дейността на компанията оказва сериозно влияние и върху публичните финанси и пазара на труда. Платените данъци и такси от „Кауфланд България“ през разглеждания период достигат 1,055 млрд. евро. Допълнително цялата снабдителна верига на компанията е внесла още 829 млн. евро под формата на данъци и такси.

Разходите за възнаграждения и осигуровки също представляват значителна част от икономическия ефект. Преките разходи за заплати на служителите възлизат на 933 млн. евро, а когато се включи и снабдителната верига, общата сума достига 1,76 млрд. евро.

Хиляди работни места в икономиката

Към 2026 година „Кауфланд България“ е пряк работодател на 8801 души. Това е повече от три пъти и половина над броя на служителите, с които компанията започва дейността си през 2006 година - 2416 души.

Освен това дейността на веригата създава значителен непряк ефект върху пазара на труда. Според анализа около 50 000 души са заети в компании, които доставят продукти и услуги за търговеца.

Вътрешната структура на компанията също показва промени през годините. Жените заемат 52% от ръководните позиции, а броят на наетите хора с увреждания е нараснал от 14 през 2006 година до 237 към последните отчетени данни.

Инвестициите в обучение на служителите също са съществена част от развитието на компанията - общо 3,4 млн. евро са вложени в квалификация и професионално развитие.

Социална и екологична ангажираност

Докладът обръща внимание и на социалните инициативи на компанията, които са част от нейната ESG стратегия. Тя е структурирана в три основни направления - опазване на околната среда, подкрепа за местните общности и насърчаване на образованието и културата.

Сред екологичните инициативи се открояват програмите за рециклиране в магазините, кампанията „Книги за смет“, инициативата „Мястото на храната не е на боклука“ и подкрепата за туристическата инфраструктура чрез маркирането на над 440 километра планински маршрути съвместно с Българския червен кръст.

Компанията участва и в българската антарктическа програма чрез инициативата „Кауфланд на Антарктида“, в рамките на която от 2022 година са дарени около 70 тона продукти.

Подкрепа за образование, култура и деца

В областта на образованието компанията работи съвместно с повече от 15 университета в страната и подпомага Съюза на българските математици чрез стипендии за талантливи ученици.

Централните хали в София се превръщат и в културно пространство - там вече са проведени над 800 културни събития.

Една от най-новите инициативи е партньорството с НАТФИЗ. По силата на подписан меморандум 0,01 евроцента от всяка покупка в обекта „Кауфланд Театрална“ ще бъдат отделяни за подкрепа на млади артисти.

В подкрепа на децата компанията работи с Българската педиатрична асоциация, участва в доброволчески инициативи и е отличена със званието „Компания, приятел на детето“, присъждано от Националната мрежа на децата.

Две десетилетия развитие

По повод юбилея изпълнителният директор на „Кауфланд България“ Иван Чернев подчерта, че развитието на компанията в страната се основава на готовността за инвестиции и иновации.

„Ако трябва да обобщя с една дума, извървеният път на „Кауфланд“ в България е смелост - да развиваш нови идеи, да поемаш риск и да инвестираш в проекти, които са различни от стандартния модел на магазин“, заяви той.

Според Чернев устойчивият успех на бизнеса днес не се постига чрез налагане на един модел, а чрез гъвкавост и способност за адаптация.

Международно признание и бъдещи перспективи

На представянето на доклада присъства и германският посланик в България Ирене Мария Планк. Тя поздрави компанията за годишнината и подчерта значението на някои от нейните инициативи.

Сред тях тя открои проекта за възстановяването на софийските Централни хали, системата за автомати за връщане на кенове и бутилки, подкрепата за българските производители и участието в антарктическата научна програма.

Първият магазин на „Кауфланд“ в България е открит на 9 март 2006 година в Пловдив. Двадесет години по-късно компанията вече е един от най-големите работодатели и търговски инвеститори в страната, а икономическото ѝ влияние се измерва в милиарди евро.

Подробна информация за икономическото въздействие на Kaufland България (2006 – 2026 г.) може да бъде намерена тук .

