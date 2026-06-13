13,7 млрд. евро ефект за икономиката! „Кауфланд България“ промени пазара за 20 години
Икономически анализ разкрива мащаба на социалното и икономическо въздействие на компанията
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Икономически анализ разкрива мащаба на социалното и икономическо въздействие на компанията
Очакван по-умерен растеж на цените на жилищата след приема на еврото
Прогнозата за ръст на БВП през 2026 г. и 2027 г. възлиза на съответно 3 на сто и 2,8 на сто