Заплати, пенсии и новият бюджет - какво ни чака през 2026 г.

Проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса ще бъдат обсъждани днес от техните надзорни съвети. Очаква се институциите да потвърдят договорените параметри за заплати, осигуровки и разходи в социалната и здравната система. След решението документите ще бъдат финализирани и подготвени за внесение в Министерския съвет и парламентa.

Финалните договорки

Надзорните съвети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националния осигурителен институт трябва да обсъдят проектите на бюджети на касата и на държавното обществено осигуряване догодина. Това стана известно на брифинг в Министерството на финансите на 5 декември, след среща между синдикатите, работодателските организации и правителството, която завърши със съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г.

По думите на финансовия министър Теменужка Петкова в понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, а след това и Министерският съвет. Целта е документът да бъде внесен в Народното събрание още същия следобед. Министърът уточни, че през почивните дни ще продължи работата по проектите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, които трябва да бъдат потвърдени от техните надзорни органи съобразно договореностите.

Бюджетът на държавата

Министерството на финансите вече публикува на своята страница основните параметри на преработената прогнозна план-сметка за следващата година. Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, в периода 2026-2028 г. е заложен като дефицит: 3,0 процента от БВП през 2026 г., 2,8 процента през 2027 г. и 2,4 процента през 2028 г.

Размерът на приходите, помощите и даренията по КФП достига 50,402 млрд. евро през 2026 г., докато общите разходи възлизат на 54,051 млрд. евро. Разликата формира прогнозния дефицит и налага внимателно балансиране между социалните ангажименти и бюджетната дисциплина.

Промени при осигуровките и доходите

В проектобюджета е заложено от 1 януари 2027 г. да се увеличава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване с 1 процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. – с 2 процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро. Максималният осигурителен доход също расте: от 1 януари 2026 г. – 2300 евро, за 2027 г. – 2505 евро, а през 2028 г. – 2659 евро.

Заплати и нови програми

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро, предвижда правителството. За догодина се запазва политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, което гарантира устойчивост на възнагражденията в сектора.

През 2026 г. ще стартира програма за подкрепа на лекарите специализанти, като бюджетът за нея е 30 млн. евро. Секторът на здравеопазването отдавна настоява за подобни мерки, тъй като работата на младите специалисти изисква обучение, труд и ниски доходи в първите години. Новата програма цели да задържи кадри в системата и да гарантира повече предвидимост при възнагражденията им.

Какво означава това за хората

Предстоящите промени показват ясно: доходите и праговете трайно се повишават, но паралелно с това расте и осигурителната тежест върху фонд „Пенсии“. За бизнеса и работещите това означава увеличение на разходите, но също и гаранция за по-добро финансиране на пенсионната система в бъдеще. Минималната заплата също получава солиден ръст, който може да повлияе на цялата структура на възнагражденията в страната.

