Социалният министър чертае различен път към бъдещите пенсии
Наталия Ефремова увери, че инвалидни пенсии няма да се спират само по сигнал, и поиска ясно разграничение между трудов и осигурителен стаж
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Наталия Ефремова увери, че инвалидни пенсии няма да се спират само по сигнал, и поиска ясно разграничение между трудов и осигурителен стаж
Депутатите обсъждат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК, които носят нови разходи, вноски и правила
„За“ гласуваха 122, „против“ – 89, нямаше „въздържал се“
По-висока минимална заплата, повече пари и свежи средства за медици
София. Няма да има промяна в размера на майчинските. Това решиха депутатите като приеха окончателно бюджета на Държавното обществено осигуряване за сл...