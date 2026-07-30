Социалният министър чертае различен път към бъдещите пенсии

Доходите на най-уязвимите хора ще бъдат запазени и увеличени, а бюджетният дефицит няма да бъде компенсиран чрез повишаване на данъците. Това заяви в интервю за Нова телевизия министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която защити социалните мерки на кабинета и спорните промени при четиричасовите трудови договори. Според нея новите правила трябва да ограничат фиктивната заетост и да покажат на работещите какви осигурителни права действително придобиват.

Доходите на най-уязвимите остават приоритет

Основната задача на правителството въпреки дефицита и увеличаването на държавния дълг е да защити хората, които най-трудно могат да понесат поскъпването и финансовата несигурност, подчерта Ефремова. „Това, което се опитахме с настоящия бюджет да направим, както и това, което предстои при подготовката на следващия, е да гарантираме, че доходите на най-уязвимите групи ще бъдат запазени и увеличени, за да могат хората да посрещнат тези предизвикателства“, заяви тя.

Бюджетът на държавното обществено осигуряване предвижда изплащането на пенсиите, болничните, майчинството и обезщетенията за безработица, като социалното министерство уверява, че плащанията са обезпечени. От 1 юли пенсиите бяха осъвременени със 7,8%, а средната пенсия се очаква да достигне 543 евро.

Ефремова отхвърли възможността финансовите затруднения автоматично да доведат до по-високи данъци. Според нея държавата първо трябва да използва всички възможности за повишаване на събираемостта, ограничаване на сивата икономика и увеличаване на приходите. „Има много мерки, които могат да бъдат предприети, за да повишим приходната част на бюджета и да осигурим повече средства за инвестиции и за разходите, от които обществото се нуждае“, заяви министърът.

Промяната, която засяга работещите на четири часа

Сред най-оспорваните предложения е от 1 януари 2027 г. трудовият стаж при непълно работно време да се изчислява според реално отработените часове. Така четиричасовият работен ден вече няма автоматично да се зачита като цял ден трудов стаж, ако окончателният текст бъде приет. Управляващите мотивират промяната с необходимостта да бъдат прекратени практиките хора да се водят на половин работен ден, а реално да работят по осем или повече часа.

Ефремова отхвърли твърденията, че мярката представлява директен удар срещу стотици хиляди служители. „Това не е директен удар. Това е директна защита на хората, които трябва да познават правата си и да знаят какви последици има един договор на непълно работно време върху бъдещите им осигурителни права“, заяви тя.

Социалният министър даде пример с платения отпуск и допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Според нея човек, който работи осем часа, не би трябвало автоматично да придобива напълно еднакви права със служител, който полага труд четири часа дневно. „Ако вие работите осем часа на ден, би трябвало вашата отпуска да бъде по-голяма от тази на човек, който работи четири часа. Това възстановява справедливостта и равнопоставеността при изчисляването на положения труд“, смята Ефремова.

Трудовият и осигурителният стаж не са едно и също

Един от основните аргументи на министъра е, че много хора не разбират разликата между трудов и осигурителен стаж. При сегашните правила работа по четири часа дневно може да се зачете като пълен ден трудов стаж, но осигурителният стаж се изчислява пропорционално на отработеното време.

Това означава, че една година работа на половин ден обикновено не носи една година осигурителен стаж за пенсия. За натрупването на една година осигурителен стаж при четиричасов договор може да са необходими две календарни години работа, освен когато човек има и друго осигурително основание.

„Много хора смятат, че след като четиричасовият работен ден им се зачита за един ден трудов стаж, това автоматично ще бъде признато и като осигурителен стаж при пенсиониране. Това не е така и именно тази заблуда трябва да бъде преодоляна“, каза Ефремова.

По думите й целта е още при подписването на договора работещият да знае как непълното време ще се отрази върху бъдещата му пенсия, болничните и останалите обезщетения.

Фиктивните договори ощетяват първо работника

Министърът очаква промяната да притисне работодателите, които назначават служителите си на четири часа, но ги карат да работят цял ден. В подобни случаи част от възнаграждението често остава извън официалния договор, а осигурителните вноски се плащат върху по-нисък доход. „Хората ще осъзнаят, че трудовите им договори не са правилно оформени и ще могат да поискат от работодателя си да бъдат отразени реалните часове, които работят“, заяви Ефремова.

Тази практика не ощетява само бюджета. При заболяване, безработица, майчинство или пенсиониране работникът получава обезщетения според официално декларирания доход, а не според парите, които действително е вземал. „Когато излезе в болничен или му се наложи да ползва осигурителните си права, той получава значително по-ниски обезщетения именно защото е осигуряван на по-нисък доход“, предупреди министърът.

Тя призна, че четиричасовите договори са необходими за майки, студенти, хора с увреждания и служители, които съчетават две работни места. Според нея обаче тези случаи не бива да служат като прикритие за масово деклариране на по-малко труд от реално положения.

Инвалидна пенсия няма да се спира само по сигнал

Ефремова отхвърли и твърденията, че новите бюджетни текстове позволяват инвалидна пенсия да бъде прекратена автоматично след сигнал срещу нейния получател. „Не, категорично тази интерпретация не е вярна, независимо колко пъти вече беше повторена, включително и в пленарната зала“, заяви тя.

По думите й става дума за опит да бъде решен конкретен проблем от практиката, а не за механизъм, при който неподписано оплакване или непроверено твърдение отнема социално право. Министърът не представи в разговора подробности за цялата процедура, но категорично отрече сигналът сам по себе си да бъде достатъчно основание за спиране на пенсия.

Посланието на Ефремова е, че кабинетът няма намерение да отстъпва от социалните плащания, но ще търси повече приходи чрез ограничаване на фиктивната заетост и несъответствията между декларирания и реално положения труд. Големият спор остава дали новите правила действително ще принудят работодателите да изсветлят договорите, или първо ще намалят част от правата на хората, които напълно законно работят на половин ден.