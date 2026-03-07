Мистерията продължава! Кой сготви регионалната министърка

Мистерията около смяната на регионалната министърка Ангелина Бонева не само продължава, но и с всеки изминал ден се задълбочава. Оказва се, че тя с нещо не е показвала намерението си да излиза от изпълнителната власт. Напротив - действията й показвали амбиция да продължи работата на кабинета "Желязков" по най-горещите проблеми на регионалното развитие.

"Трудно мога да си обясня оставката на служебния регионален министър Ангелина Бонева, тя показваше, че иска да продължи работата на предходния кабинет. Ние наваксахме 4 годишно забавяне в структурните проекти, а тя оцени работата. Видях амбиция да се занимава с всички тези дела – инфраструктура, европейски проекти и други. Нейният ход за мен беше изненада", заяви бившият служебен министър от БСП Иван Иванов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз.

Той посочи, че цялото правителство е тръгнало с фалстарт и е продължило със скандали. По негови думи ПП-ДБ се държат като ментор на кабинета „Гюров” и влияят на управлението.

В същото време, в същото предаване, Богдан Богданов от ПП-ДБ избяга от конкретен отговор по темата "Ангелина Бонева" и появилите се информации за оказван натиск върху нея във връзка с искане за освобождаването на ръководството на „ВиК Холдинга”. Аз бих се доверил на думите на премира Андрей Гюров, че Бонева е решила да напусне поста по здравословни причини. Нямам друга информация и се доверявам на това, което казва министър-председателя. Дали има други причини министър Бонева да реши да напусне министерството - не е най-важното в момента, каза Богданов.

Припомняме, че оставката на Бонева тръгна с информации по медиите, според които тя напуска изпълнителната власт заради брутален натиск от Ивайло Мирчев. Бонева отказала да изпълни поръчките му. След официалното съобщение от МС за смяната й с нейния заместник Николай Найденов Бонева се е върнала в министерството, готова да работи и дори заключила вратата на ведомството за Найденов. Малко по-късно пък внезапно се появи информацията, че президентският указ за правителствената рокада е подписан и министър на регионалното развитие е Найденов. През цялото време Бонева не е казала една дума пред медиите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com