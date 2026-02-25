Гюров брани МВР-шефа, прави ревизия на обществените поръчки

Премиерът Андрей Гюров скочи срещу парламента заради решението на депутатите да привикат МВР-шефа Емил Дечев за изслушване в пленарна зала по повод появилите се сигнали, че е оказвал натиск върху разследващите по случая "Петрохан". Решението бе по предложение на ИТН и бе взето единодушно от всички парламентарни групи.

Днес заседанието може да продължи без вътрешния министър, не защото ще изчезне, не защото ще скъса менискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване, каза Гюров в началото на правителственото заседание, влизайки в ролята на адвокат на Дечев.

Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява – появяват се сценаристи, появяват се сигнали, появяват се прокурори. Това няма да ни спре. Може да са привикали вътрешния министър, но финансовият министър е тук. От него очаквам не само удължителен бюджет, очаквам ревизия на обществените поръчки, които сме заварили. Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите на онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро. Ако това е истина, това ще е още едно обяснение защо ни атакуват още от първия ден. Едва ли ще чуем от сценаристите и прокурорите да питат за обществени поръчки с парите за болни деца – тяхната поръчка е да сплашат вътрешния министър, заяви Гюров.

Още днес ще изпратим на президента Йотова всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР. Още утре ще поканим новите областни управители, за да започнем подготовката на изборите. И, да, те са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с почтеност и кураж, дори най-злостните атаки няма да ни спрат, каза още Андрей Гюров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com