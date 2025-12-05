Бащата на Меган се бори за живота си, ампутираха крака му

Томас Маркъл - бащата на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл, се е подложил на животоспасяваща операция, съобщиха британските медии.

81-годишният Маркъл е претърпял тричасова операция - левият му крак е бил ампутриан, след като е почернял в резултат на кръвен съсирек. Той е бил откаран в болница във вторник, след като му е прилошало в дома му във Филипините.

Синът му Томас Маркъл-младши заяви пред Daily Mail: „Казаха ми, че кракът трябва да бъде отстранен и че е въпрос на живот или смърт.“ Въпреки успешната процедура, лекарите все още са притеснени за състоянието му, допълни Томас-младши.

„Един от лекарите му каза, че следващите два или три дни са критични. Левият му крак е отстранен под коляното. Те се притесняваха от инфекция – сепсис или гангрена. Плътта беше черна и умираща. Нямаше друг избор. Или трябваше да оперираме сега и да отстраним крака, или можеше да умре. Беше животозастрашаваща ситуация“, допълва Томас-младши.

Томас Маркъл, който е отчужден от Меган след сватбата ѝ с принц Хари през 2018 г., е в лошо здраве от няколко години. Той никога не е срещал херцога на Съсекс, нито внуците си - шестгодишния принц Арчи и четиригодишната принцеса Лилибет. Маркъл заяви в интервю, че "единственото му желание е да види внуците си, преди да умре."

Твърди се, че Меган не се е свързала със семейството си след новината за състоянието на баща й. Говорител на херцогинята на Съсекс отказа да коментира ситуацията.

