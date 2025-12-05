Скандал за пенсионни реформи се вихри в Германия

Германия влиза в една от най-напрегнатите социални и политически конфронтации през последните години. Днес Бундестагът гласува ключов пенсионен пакет на канцлера Фридрих Мерц, който вече е разцепил консервативния блок и предизвикал публичен скандал. Резултатът ще стане ясен малко след 13:00 ч. местно време, а политическите залози са огромни - както за стабилността на коалицията, така и за бъдещето на пенсионната система.

Бунт срещу „майчинските пенсии“ и риск за коалицията

Основният законопроект в пакета - свързан със стабилизиране на пенсионните нива и разширяване на т. нар. майчински пенсии - предизвика ожесточена съпротива вътре в блока на Християндемократическия съюз. Част от депутатите критикуват схемата като „разточителна“ и страхуват, че в следващите години ще струва на бюджета милиарди евро.

Гласуването по закона ще бъде поименно, което превръща процеса в директен тест за лоялност към канцлера Мерц, ръководещ коалицията между ХДС, ХСС и ГСДП. Идеята за майчините пенсии не е отделен тип доход, а механизъм за допълнително признаване на осигурителни периоди за родители, който увеличава пенсионните точки и размера на пенсията. Разширенията през 2019 г. и планираното „Майчина пенсия III“ от 2027 г. допълнително вдигат разходите.

Мерц настоява за т. нар. „канцлерско мнозинство“ - абсолютно мнозинство само от коалицията. Въпреки вътрешните конфликти, математическият шанс остава, защото партията „Левите“ ще се въздържи, което премахва част от риска.

Обществото се бунтува срещу намаляването на пенсиите

Политическото напрежение се засилва от силно обществено недоволство. Проучване, поръчано от ARD и проведено от Infratest dimap, показва, че германските граждани масово отказват да приемат намаляване на пенсионните нива - 76% смятат, че поставянето на пенсиите под 48% от средния доход би било недопустимо.

81% категорично се противопоставят на повишаване на пенсионната възраст до 70 години, а 69% не приемат идеята пенсиите да растат по-бавно от заплатите. Силна подкрепа получава обратната идея - 83% искат разширяване на задължителното пенсионно осигуряване и включване в него на държавни служители, самонаети лица и политици.

Реформата, предложена от Мерц, предвижда гарантирано минимално пенсионно ниво от 48% от средните заплати поне до 2031 г. Разходите за тази мярка през 2031 г. се очаква да достигнат приблизително 11 млрд. евро - сума, която предизвиква страхове вътре в ХДС, но защита от социалдемократите и част от икономистите.

Пенсионният пакет става политическа буря

Депутатите разглеждат три отделни законопроекта – освен майчините пенсии, предвиждат се увеличение на професионалните пенсии и данъчни стимули за работа след пенсионна възраст. Те не срещат сериозни спорове сред управляващите. Опозицията обаче е внесла свои алтернативни концепции и настоява за по-радикална промяна на системата.

Политическият скандал около гласуването поставя Мерц в позицията на лидер, който трябва да защити реформа, разделяща собствената му коалиция, докато обществото настоява за по-високи пенсии и категорични гаранции за социална сигурност.

Проучването, проведено сред 1306 германци на възраст над 18 години, е представително за населението и показва ясно: германците не приемат орязването на пенсии и са готови да окажат политически натиск.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com