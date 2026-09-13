Мицкоски отваря кабинета за ремонт, но не казва колко дълбок ще е той
Премиерът на Северна Македония започва разговори с ВЛЕН и ЗНАМ за смени в управлението
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Премиерът на Северна Македония започва разговори с ВЛЕН и ЗНАМ за смени в управлението
Бунт в Бундестага, коалицията на Мерц рискува да се разпадне
Коалицията е нестабилна и това е толкова очевидно, че просто не мога да разбера как с думи някои хора се опитват да променят реалността, заяви заместн...
Управляващата коалиция трещи по шефовете, твърди бившият служебен премиер
Не им го пожелавам, но е възможно да се случи. Това заяви лидерът на ДПС Лютви Местан пред журналисти в парламента. Така той отговори на въпрос възмож...