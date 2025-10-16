Голяма промяна в Германия. Засяга милиони

Управляващата коалиция в Германия, ръководена от канцлера-християндемократ Фридрих Мерц, се споразумя за промени в системата за отпускане на социални помощи. До момента в страната има близо 5,5 млн. души, които получават тази социална подкрепа, пише Deutsche Welle.

Акцентът пада върху сериозни рестриктивни мерки, които подчертават задълженията на безработните в Германия да търсят активно работа и да съдействат на усилията на държавата. Предвидени са например по-строги санкции за неявяване в бюрата по труда.

При първо неявяване ще следва незабавна втора покана за разговор, а който пропусне и нея без сериозна причина, ще поучава социална помощ, съкратена с 30%. Онези, които не се явят и трети път, ще остават без всякаква социална помощ. Ако получателите на държавни помощи продължават да не се явяват и през следващия месец, мерките предвиждат да им бъдат отнети и паричните помощи за плащане на наема, информира АРД.

„Онези, които отказват да сътрудничат, ще се сблъскат с трудности“, каза министърката на труда Бербел Бас. Според нея промените опират до границите на онова, което позволява конституцията. Ще се отчита обаче наличието на уважителни причини за отсъствие и обстоятелства, които не позволяват социални крайности.

Друга промяна, която е предвидена, засяга имуществото на засегнатите, което ще бъде вече по-малко защитено. Вместо това, защитеното имущество ще зависи от трудовия стаж, събран през годините.

Основните критики към системата на досегашните социални помощи бяха, че са твърде скъпи за държавата, че не стимулират активността за започване на работа, а нарушенията на правилата не водят до сериозни последици. Отделно от това напоследък се породи силно недоволство от наличието на многобройни измами със социални помощи.



„Който работи, трябва да получава забележимо повече от онзи, който не работи“, казва лидерът на ХСС Маркус Зьодер. В побратимения ХДС на канцлера Фридрих Мерц се надяват, че поне 100 000 безработни сега ще бъдат допълнително мотивирани да започнат работа, което би осигурило икономии от 1,3 до 1,5 млрд. евро.

Социалните помощи в Германия, които вече ще се наричат „Базисна защита“, гарантират предвидения от Конституцията екзистенцминимум. Несемейни получатели на помощи взимат в момента 563 евро на месец, отделно се полагат помощи за плащането на наем. Децата получават, в зависимостта от възрастта си, 357 до 471 евро.

Представители на работодателски организации и на бизнес средите подкрепят принципно новите по-строги мерки. Според тях, новите правила водят в правилна посока. Обратно – председателката на Лявата партия Хайди Райхинек говори за „масивна атака срещу социалната държава“ и нарича плановете на правителството „нехуманни и съмнителни от правна гледна точка“.

Съвсем точна статистика няма, но бюрата по труда отчитат, че през последните 12 месеца (към септември 2025) e имало 25 000 отказа за започване на предложена работа, обучение или за преквалификация. По тази причина на 25 000 души са били частично съкратени изплащаните помощи.

