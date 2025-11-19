Германия изтръпна. Вълна от съкращения

Вълна от масови съкращения набира скорост в Германия. Планират се да се съкратят общо 147 522 работни места в 88 предприятия.

Това съобщи вестник Bild като цитира анализ на Инициатива за нова социална пазарна икономика (INSM).

Анализът обхваща компании, които са обявили съкращения от 1 юли 2024 г.

Списъкът включва почти всички сектори на икономиката: големи доставчици на автомобилни компоненти, логистични и ИТ компании, авиопревозвачи, както и малки инженерни фирми.

Само железопътната компания Deutsche Bahn възнамерява да съкрати 30 000 служители, а производителят на автомобилни компоненти ZF – 14 000.

Ръководителят на INSM, Торстен Алслебен, остро критикува икономическите политики както на предишното, така и на настоящото правителство. "Стотици хиляди работни места в германската индустрия вече са загубени. Това говори много за провалите в икономическата стратегия", каза той.

Алслебен предупреди, че ако германският канцлер Фридрих Мерц не предприеме решителни стъпки, "ще бъде възможно да се забрави икономиката, наречена Германия."

Сред ключовите проблеми той посочи прекомерната бюрокрация, високите данъци и острия недостиг на квалифициран персонал.

Заместник-председателят на Свободната демократична партия (FDP) Волфганг Кубицки изрази разочарование от действията на правителството, защото "единственото, което расте, е публичният дълг и безработицата", заяви той.

