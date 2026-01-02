Бум на кредитите в най-мощната икономика на Евросъюза

Търсенето на кредити в Германия през 2025 г. показва ясно разминаване между поведението на домакинствата и бизнеса, съобщиха германски банки, цитирани от ДПА. Докато потребителите все по-често посягат към заемите, включително за покриване на ежедневни разходи, част от компаниите ограничават новото финансиране на фона на несигурна икономическа среда.

През първите три тримесечия на годината обемът на новите сделки в потребителското кредитиране е достигнал 45,4 млрд. евро, което представлява ръст от 3,6 на сто спрямо същия период на предходната година, показват данните на асоциацията, представляваща интересите на кредитните банки в страната – BFACH. Паралелни проучвания сочат, че все повече хора използват кредити дори за текущи разходи като покупка на хранителни стоки, което според банките е индикатор за натиск върху реалните доходи и потреблението.

За разлика от домакинствата, компаниите демонстрират по-предпазливо поведение. Новите кредити, теглени за закупуване на машини, превозни средства и специализирана техника, са намалели с 2,6 на сто и са възлезли на 8 млрд. евро. Особено осезаем е спадът при финансирането на търговски автомобили, което според банковата асоциация отразява „продължаващата несигурност в корпоративния сектор“ и отлагането на инвестиционни решения.

Въпреки разнопосочните тенденции, общият обем на новоотпуснатите кредити от 48-те членове на асоциацията е достигнал 100,9 млрд. евро за първите девет месеца на 2025 г., което е увеличение с 1,6 на сто на годишна база. Към края на септември общият кредитен портфейл на тези институции е възлизал на 202,1 млрд. евро, разпределени между потребители и компании, което подчертава устойчивото, макар и неравномерно, търсене на финансиране в най-голямата икономика в Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com