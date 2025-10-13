Берлин застава зад България! Обеща подкрепа срещу руските заплахи

Германия потвърди категоричната си подкрепа за България и Румъния на фона на продължаващата война в Украйна и засиленото руско присъствие в Черно море. Преди двудневната си визита в София и Букурещ германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че двете държави са „партньори от критично значение за европейската сигурност и стабилност“ и че югоизточна Европа остава стратегически регион за целия континент.

София в центъра на вниманието

Посещението на Вадефул започва от България, където той ще се срещне с външния министър Георг Георгиев. В изявлението си преди пътуването германският дипломат подчерта, че София е „модел за страните от Западните Балкани“, доказвайки колко тясно свързани са сигурността и европейската интеграция. Според него предстоящото присъединяване на България към еврозоната е „силен сигнал за стабилността на страната и на Европа като цяло“.

„Заплахата за външните граници на ЕС и югоизточния фланг на НАТО може да бъде видяна именно в Черно море“, каза Вадефул, посочвайки, че именно в региона ще се реши дали Европа ще остане способна да действа „в областта на сигурността, солидарността и бъдещото си развитие“.

Планираното преди това посещение в Атина отпадна, след като гръцкият външен министър Георгиос Герапетритис замина за Египет за подписването на мирния план за Газа. Така Вадефул ще пристигне директно в София – дипломатически жест, който подчертава значението на България в настоящия момент.

Политическа солидарност и общи цели

Визитата има за цел да затвърди стратегическото партньорство между България и Германия в рамките на Европейския съюз и НАТО. Темите на разговорите ще обхванат икономическото сътрудничество, повишаването на конкурентоспособността в ЕС и политиката на разширяване на съюза, съобщиха от германското външно министерство.

Вадефул подчерта, че Берлин стои твърдо зад държавите по източния фланг и няма да толерира каквито и да било посегателства върху техния суверенитет. „Ясно сме ангажирани да защитаваме и отбраняваме Европа заедно с Румъния“, заяви той, коментирайки последните нарушения на румънското въздушно пространство от руски дронове.

Посещението в София идва в момент, когато България активно работи за укрепване на отбранителните си способности и за още по-тясно сътрудничество със своите партньори в ЕС и НАТО. Така визитата на германския министър се възприема и като ясен знак, че Берлин гледа на България не просто като на съсед на фронтовата линия, а като на стабилен стълб на европейската сигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com