4 знака от зодиака получават подаръци и късмет от съдбата

Луната в Риби омекотява и ободрява атмосферата, помагайки на всеки от нас да се докосне до дълбините на собствената си природа. Този транзит ще бъде ключов и четири зодиакални знака ще могат да получат подкрепата, която отдавна желаят.

Енергията на Рибите насърчава спокойствието и вътрешното приемане.

Тя ви позволява да забележите повече от светлината в себе си и да я изразите. Това е време да оставите настрана мислите си за известно време и да дадете повече пространство на сетивата си, защото отговорите идват чрез тях.

Телец

Влиянието на Луната в Риби помага на Телеца да се доближи до нещо, за което отдавна е мечтал. Може би във вас има проблем, който отдавна искате да излекувате, но не сте се осмелили да направите първата стъпка. Този транзит носи облекчение, което се усеща като тихо, но смислено освобождаване.

Сега енергията на Рибите насърчава прошката - както на другите, така и на себе си. Телецът не се страхува от сериозни решения; напротив, такива моменти винаги се превръщат в точки на растеж. Сега, освобождаването от стари обиди създава пространство за дълбок мир, което е точно това, което Луната се опитва да внесе в живота ви.

Чувството за лекота, което ще изпитате на този ден, ще покаже колко силно е сърцето ви, когато не е затворено.

Везни

За Везни, Луната в Риби ще бъде момент на възстановяване на баланса. Може би сте се чувствали емоционално претоварени, но именно тази откритост ви връща към истинското ви аз. Влиянието на Риби сякаш подсказва: време е да се освободите от задръжките и просто да бъдете себе си. И е безопасно.

Ще се разкрие красотата, която може би сте пренебрегвали. Може би човек, който предизвиква топли чувства, ще ви напомни за себе си или ще се появи символичен знак, който ще докосне сърцето ви. Тези малки моменти ще придобият специално значение.

Благословиите ще дойдат чрез внимание към детайлите: колкото по-внимателни сте към обкръжението си, толкова повече ще усещате присъствието на любов. Ключът е да поддържате отворен ум.

Водолей

Луната в Риби смекчава обичайната рационалност на Водолея и позволява на интуитивното възприятие да се прояви. Дори ако обикновено разчитате на разума, сега вътрешният ви глас ще бъде по-точен от всяко логическо разсъждение.

Това ще бъде период на емоционална яснота: ситуация или човек, които преди това са предизвиквали съмнения, внезапно ще станат ясни. Това, което преди е било объркващо вътре във вас, сякаш ще се разплете и ще видите цялата картина, без да се чувствате объркани.

Това разбиране ще бъде най-големият дар на деня. Понякога отговорите идват естествено, ако спрете да изисквате незабавни решения.

Риба

За Рибите този транзит ще се усеща органичен и естествен - сякаш енергията се връща към нормалното си състояние. Ще имате възможност да се презаредите емоционално и да посрещнете декември с чувство за вътрешен фокус и връзка с нещо доброжелателно и подкрепящо.

Луната във вашия знак засилва естествената ви чувствителност, но я прави по-скоро сила, отколкото слабост. Ще се доверявате повече на инстинктите си, което ще ви позволи да вземате правилните решения.

Този период засилва вярата ви в себе си и в невидимите процеси, които оформят вашата реалност. Вибрациите от този период се усещат познати и естествени - сякаш се завръщате в собственото си пространство на сила.

