Първата българка покорила Еверест сериозно затрудни участниците в "Аз обичам България"

В днешния епизод на „Аз обичам България“ в една от най-чаканите игри - „Героите сред нас“, зрителите станаха свидетели на среща с жена, която доказва, че няма връх, който да не може да бъде покорен. Пред отборите на капитаните Филип Буков и Стоян Дойчев се изправи една изключителна дама, чието постижение остана загадка до последната секунда.

Петя Колчева по професия - адвокат, а по душа – алпинист, е първата българка, изкачила Еверест. Това постижение е резултат от петгодишна подготовка, през която тя сваля 20 килограма и изгражда устойчивост, нужна за най-екстремните условия. Но Еверест е само началото – след него Петя става първата българка, покорила най-високите върхове на всички седем континента.

Историята ѝ е изпълнена с решителност и риск. Преди всяка екстремна експедиция Петя пише своето завещание, защото може да е последното ѝ пътуване. Едно от най-трудните изкачвания е на връх Винсънт в Антарктида – десетки градуси под нулата, пълен мрак, лед, сняг и вятър срещу теб. „Точно тогава търсиш волята да оцелееш, въпреки изтощението, въпреки страха“, сподели Петя в студиото на играта.

Нейната история трогна всички участници, а Силвия Петкова от отбора на Дойчев не успя да скрие емоцията си и призна пред водещата Алекс, че се е просълзила.

