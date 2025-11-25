Участничка стъписа Ненчо Балабанов в "Сделка или не"

Участничка стъписа Ненчо Балабанов с необичайно признание в "Сделка или не".

Милена Петрова от гара Елин Пелин, която работи в магазин за козметика, разкри, че не празнува рождените си дни, защото "не ѝ се случват много хубави неща в живота".

"Стана ми интересно... защо не ги празнуваш?", попита изненадан водещият, след като банката ѝ предложи първата оферта от 4000 лв.

"Няма конкретна причина. В един момент реших, че няма смисъл да правя празненства. По-важно ми е с моя мъж да сме двамата някъде и просто да го отбележим. А за децата си винаги правя хубави партита", разказа Милена.

Тя призна още, че по характер е по-черногледа, макар хубави неща да ѝ се случват.

В играта Милена демонстрира смелост и успя да стигне до крайна печалба от 5000 лв., отказвайки няколко оферти на банкера.

