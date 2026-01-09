Не е истина! Кой даде тази заплата на Отварачката

Фолк певицата Мария получава внушителна месечна заплата от 40 000 лева във фирмата за климатици "Кондекс", управлявана от четвъртия ѝ съпруг Теодор Петков, пише "Уикенд", цитирани show.blitz.bg

Според информацията певицата е назначена на доста апетитна позиция, за която едва ли дори си е и помисляла до момента в живота си. А за образованието, което със сигурност е нужно за нея, даже и не говорим.

Не за друго, а защото е ясно, че Мария не е завършила с такава специалност, за да бъде сега преквалифицирана като специалист в тази област.

По данни на служители на компанията, официален представител за България на японската марка Mitsubishi, Мария е встъпила в длъжност на 1 октомври, но до момента не е стъпвала в офиса.

Става ясно още, че назначението е по-скоро формално, а целта била разходите по издръжката на звездата да се поемат от фирмата, вместо от личните средства на съпруга ѝ.

