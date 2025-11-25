Участник изпусна големи пари в "Стани богат", но не изгуби всичко

Силен участник в "Стани богат" изпусна 20-те бона, но въпреки това си тръгна със сериозна печалба от шоуто.
Във вчерашния епизод д-р инж. Стефан Читаков блестя със смелост, хумор и впечатляващи знания. Днес обаче тв играта му поднесе по-трудно изпитание.
Още вчера Стефан превзе студиото с отговора си за 10 000 лева, когато уверено посочи, че съюзниците са заблудили германците преди десанта в Нормандия с надуваеми танкове. Приятелката му Кристина Стоева в публиката беше сигурна в друг отговор, но Читаков показа кой командва и прибра солидната сума.
Днес той седна на стола на богатството без нито един жокер, но с убийствено самочувствие и ясната цел да стигне още по-нагоре.
Ники Кънчев зададе съдбовния въпрос за 20 000 лева:
„Кои германски градове са членове на Ханзата?"
Вариантите не бяха лесни, напрежението още по-малко.
Стефан дълго мисли, претегляше, пипаше стола, гледаше нагоре и в крайна сметка реши да се откаже.
Решение, което се оказа гениално. Защото извън играта, когато трябваше да каже какво би избрал, той заложи на Нюрнберг и Хайделберг комбинация, която щеше да му коства всичко.
Верният отговор всъщност беше: Любек и Бремен. Ако беше рискувал, Стефан щеше да загуби всичко, което така умело изгради през двата епизода.
