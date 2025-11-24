Изненада в "Игри на волята"! Неочаквана рокада

Лишенията за Безименните продължават и тази седмица след пореден неуспешен опит да надвият Феномените в териториалната битка. Въпреки новото попълнение в лицето на тенисиста Траян, Жълтите ще продължат да обитават Изолатора и по време на финалната седмица във Войната на племената.

Териториалният сблъсък за двата отбора започна с изненада. Капитанът на Безименните Радостина се възползва от правото да плени един от Сините си опоненти и така бившият капитан на Феномените Траян облече жълтия екип.

Съревнованието на Арената изпита силата, ловкостта, точността и съобразителността на участниците. По-добрият мерник на приключенеца Мирослав осигури на Феномените ценна преднина преди финалното логическо препятствие. Там капитанът на племето Ръждавичка гарантира най-желаната локация за своя отбор за шеста поредна седмица.

Утре на бойното поле в Дивия север предстои лидерският дуел между борбените Радостина и Ръждавичка, след който една от смелите Амазонки ще напусне надпреварата завинаги.

