Николета Лозанова взе сензационно решение!

„Аз бях дотук, не искам повече. Не ми харесва“, заяви тя, но разбира се, това не се отнася за брака й с Ники Михайлов, който върви отлично, а за доскорошното й разбиране за приятно прекарване и забавление.

А именно – Николета Лозанова призна, че вече от доста време насам не иска и да чува за дискотеки и клубове, от които навремето не излизаше.

„Не ми се ходи, не се чувствам добре на тези места вече. Николай едва успява понякога да ме измъкне от вкъщи, за да се видим с приятели, но предпочитаме, когато го правим, да е в някой тих и уютен ресторант“, разказва Лозанова и се смее, че днес дори не може да си представи как й е харесвала врявата и суетата в нощните клубове преди.

Промяната у Николета е дошла естествено и на първо място е това, че се е събрала с детската си и искрена любов Ники Михайлов. „Преди него усещах някаква празнота, нещо, което ме караше да не искам да си остана у дома, а да съм сред хора, сред глъч... Сега обаче е различно и съм най-щастлива през семейните вечери вкъщи. А и искам да съм с Никол и с малката ни Борислава, които са всичко за нас“, казва променената Николета, пише Клюки.бг.

