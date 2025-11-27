Чарлз с дръзки думи към Уилям и Кейт

Принц Уилям и Кейт Мидълтън, които се запознават като студенти, се сгодяват през октомври 2010 г. по време на частна ваканция в Кения, пише Hello!.

Петнадесет години след като годежът им беше обявен публично, се припомня и реакцията на тогавашния принц Чарлз, която се превърна в хит.

Съобщението беше разпространено от Кларънс Хаус на 16 ноември 2010 г. и гласеше:

„Принцът на Уелс е щастлив да съобщи за годежа на принц Уилям с госпожица Катрин Мидълтън. Сватбата ще се състои през пролетта или лятото на 2011 г. в Лондон. Допълнителни подробности ще бъдат обявени своевременно. Принц Уилям и госпожица Мидълтън се сгодиха през октомври по време на частна почивка в Кения.“

Бъдещите младоженци позираха за официални снимки и дадоха телевизионно интервю в Държавните апартаменти на двореца „Сейнт Джеймс“, като Кейт носеше синя рокля на Issa London, съчетаваща се с нейната сапфирена годежна халка.

В същия ден, когато новината стана публична, принц Чарлз се появи на официално събитие в Пaундбъри, Дорсет. Репортерите естествено го попитаха за реакцията му. Тогава бъдещият крал отвърна:

„Очевидно съм във възторг“, след което добави шеговито: „Достатъчно дълго упражняваха“.

