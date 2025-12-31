Кралското семейство през 2025: Кейт се завърна, Андрю изгуби всичко

Британското кралско семейство преживя трудна година. Но на фона на мрачната 2024-а, през която монархията се сблъска с няколко тежки диагнози, 2025-а беше една идея по-светла. Принцеса Кейт обяви, че ракът ѝ е в ремисия. Чарлз, който също бе диагностициран, разкри през декември, че броят на процедурите от лечението му ще бъде намален през 2026-а. Кралят може би е открил и път към помирение с принц Хари, тъй като двамата се срещнаха в Лондон за първи път от 19 месеца. Меган Маркъл дебютира с ново шоу и нов бизнес, докато принцеса Беатрис, братовчедката на Уилям и Хари, посрещна ново бебе. Имаше и сривове. На вече бившия принц Андрю бяха отнети всички титли заради обвиненията в сексуално насилие в имението на Джефри Епстийн. Да си припомним всички значими събития в Двора от последните 12 месеца.

Завръщането на Кейт

Кейт бавно, но стабилно се завърна към публичността, след като през януари обяви, че официално е в ремисия. „Както всеки, който е имал диагноза рак, знае - нужно е време, за да се приспособите към новата нормалност“, написа тя в Instagram по това време. „Мислите си, че лечението е приключило и можете да продължите напред и да се върнете към нормалното, но това все още е истинско предизвикателство“, каза тя на среща в център за лечение на рак. В откриването на тази „нова нормалност“ тя сякаш поддържаше по-тих, по-малко публичен график, въпреки че изигра главни роли в две държавни посещения. Стартира и нова кампания за фондацията си за ранно детство. През септември Мидълтън изненада всички с неочаквана нова визия. В обновените градини на Природонаучния музей се появи с дълги, забележимо по-светли кичури, оформени в обем и с вълни. Дни по-късно косата на Кейт вече изглеждаше по-тъмна. След това тя напълно се върна към обичайния си вид и, според слуховете, казала на доброжелатели, че косата ѝ просто е „посветляла на слънце“. Едно е сигурно: независимо с каква прическа е Кейт, се радваме, че здравето й категорично се подобрява!

Съдбоносната среща

През 2025-а се състоя може би най-важната среща за кралското семейство през последните години. През септември кралят и по-малкият му син се видяха на четири очи за първи път от дълги месеци. Срещата беше кратка – като тази през февруари 2024-а, когато Хари прелетя океана, след като чу за диагнозата на баща си. И сега разговаряха само 50 минути на чай, но диалогът им доказва, че помирението е в ход. Принцът призна публично, че е готов да се помири с баща си. Притеснен за здравето на родителя си, Хари коментира, че вече е безсмислено да се карат и е време да загърбят миналото. Слуховете плъзнаха веднага – особено за по-честите полети между САЩ и Англия. Хари намекна, че при правилните обстоятелства той дори отново би довел семейството си в Бъкингам. И въпреки че принцът не възнамерява пак да поеме официалните си кралски ангажименти, той със сигурност иска да възобнови връзката със семейството си, та дори и брат му Уилям все още да не е готов за толкова голяма стъпка.

Отново на екран

Меган се завърна на екран с предаване в Netflix за кулинария и забавление. Едно от най-обсъжданите шоута през годината, „С любов, Меган“, имаше премиера през пролетта, но само в рамките на месеци избълва втора вълна от епизоди. Първият сезон дори беше в Топ 10 на Netflix през уикенда, в който бе излъчен. Лайфстайл предаването събра 2,6 милиона гледания и 12,6 милиона часа гледане. Заедно с шоуто Маркъл пусна на пазара и собствена марка продукти „As Ever“. Колекцията включваше популярното й малиново сладко, билкови чайове, микс за палачинки, маслени бисквитки и лимитирана серия мед от диви цветя. Всичко се превърна в абсолютен хит, като цялата серия се разпродаде за час – медът свърши за броени минути и феновете й искаха още! И докато бъдещето на шоуто й не е сигурно – засега няма планове за трети сезон, „As Ever“ доказа, че Меган все още е влиятелна личност, която трябва внимателно да прецени в кой пазар иска да просперира.

Вятърът на промяната

Бъдещият крал Уилям обяви, че монархията трябва да се готви за нещо ново. „Промяната е в дневния ми ред, промяна завинаги“, заяви принцът. Според слуховете, той замисля тежка реформа, като възнамерява да лиши от кралски титли всичките роднини, които не изпълняват официални задължения. Принцът иска да модернизира династията, да даде нова посока и да изчисти всички бъркотии, оставени след всички скандали. Според запознати, Уилям има много ясна визия за бъдещето и смята, че ако той не спаси Бъкингам, никой няма да го направи.

Голяма радост

Принцеса Беатрис и съпругът ѝ Едоардо Мапели Моци посрещнаха през 2025 второто си общо дете - дъщеря на име Атина Елизабет Роуз Мапели Моци. С официално изявление от двореца разкриха, че тя се е родила на 22 януари в 12:57 ч. с тегло 2 килограма и 140 грама. „Тя е мъничка и съвършена. Всички ние вече сме напълно влюбени в нея. Сърцата ни преливат от любов към теб, бебче Атина“, написа тогава щастливата майка. Атина се присъедини към по-големите си брат и сестра - Улфи, синът на Едоардо от предишна връзка, и Сиена, която двойката посрещна през 2021 г.

Падението

През 2025-а се случи може би най-драматичното публично събитие в кралското семейство от Мегзит насам – падението на Андрю. Крал Чарлз официално лиши по-малкия си брат от всички титли. Това означава, че лицето, официално наричано до скоро Негово Кралско Височество принц Андрю, херцог на Йорк, сега е просто Андрю Маунтбатън-Уиндзор. На него също така му беше наредено да напусне Роял Лодж, разкошния семеен имот, където живя без наем в продължение на десетилетия. В катализатор за публичното порицание на Андрю се превърнаха посмъртните мемоари на Вирджиния Джуфри. Публикувани след самоубийството ѝ по-рано през годината, те разкриват нови подробности за предполагаемите сексуални посегателства, които Андрю упражнява върху нея, когато тя е тийнейджърка. Както се знае, Вирджиния е жертва на трафик от осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, близък приятел на Андрю. „Сякаш той вярваше, че сексът с мен е негово рождено право“, пише тя. Въпреки че през 2022-а уреди за неразкрита сума гражданското дело, заведено от Джуфри, Андрю продължава да отстоява своята невинност. Несъмнено горчив край на годината за кралското семейство.

Тази Коледа е и най-разединената в Бъкингам досега. Със сигурност празниците след кончината на великата кралица Елизабет II не са същите, но дано кралското семейство се помири през новата 2026 година. Засега обаче може само да гадаем кой ще седне на следващата коледна трапеза.

