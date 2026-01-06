Няма връщане назад. Чарлз тропна с крак на брат си

Ново напрежение в кралското семейство. По последна информация, крал Чарлз е дал срок на брат си да напусне Royal Lodge, имението му в рамките на Уиндзор, преди традиционната църкoвна служба и семейно събиране по повод Великден. Тук обаче идва казусът, че новият му дом, който ще е далеч по-скромен от досегашния с 30 стаи, най-вероятно няма да е готов за нанасяне до тогава.

Както стана ясно преди време, Чарлз се смили над брат си, но и може би постъпи стратегически, предлагайки му да заживее за негова сметка в Сандрингам. Така хем не го изтрива напълно от живота си, хем и ще може да го държи под око.

Но предвидената за целта къща трябва да премине през известни ремонти дейности, преди Андрю да стане неин обитател. И нищо чудно той да трябва да напусне единия си дом, преди да може да се нанесе в другия. По информация на daily Mail, най-вероятно ще бъде намерено временно решение, но връщане назад със сигурност няма, пише lifestyle.bg.

Все още не е ясно и дали Андрю ще бъде поканен на великденските празненства, но по-вероятно е да не бъде. Защото след всичко, което преживяха и кралят, и принц Уилям и кейт Мидълтън, в последните две години, със сигурност искат да затворят поне тази глава.

