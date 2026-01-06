Чака се решение за Хари, което ще промени всичко

Принц Хари може да си върне официалната въоръжена охрана при посещенията си във Великобритания - решение, което би могло да промени отношенията в кралското семейство. Според източници, цитирани от People, британското правителство изпраща "положителни сигнали", че е готово да промени решението си и да върне високото ниво на защита за херцога на Съсекс.

След години на съдебни битки, медийни заглавия и публични изявления, изглежда че Хари най-после е на път да постигне това, което смята за ключово за безопасността на семейството си.

Комисията, която определя кой получава държавна охрана, е направила нова оценка на риска и според британските медии е заключила, че Хари отговаря на всички критерии.

Хари неведнъж е казвал, че без официална охрана не може да доведе съпругата си Меган и децата им във Великобритания. И макар семейството да живее спокойно в Калифорния, връзката с родината му остава сложна тема.

Ако решението бъде финализирано, това може да отвори вратата за първа визита на малките Арчи и Лилибет при дядо им крал Чарлз.

Според Daily Express, принц Хари ще бъде Великобритания още този месец заради делото си срещу Associated Newspapers, предава lifestyle.bg. Процесът започва на 12 януари, но точната дата на пристигането му не е потвърдена.

С възможното връщане на охраната и предстоящо посещение на Хари, много фенове на кралското семейство се питат дали това не е първата стъпка към по-топли отношения между него и баща му.

