Екранният Гунди разпуска на екзотично място

Павел Иванов, който се прочу като екранния Гунди, възстановява сили и енергии в Индонезия. Младият актьор, кадър на Народния театър, засега е приключил снимките в „Под прикритие“. Той е сред новите звезди в следващия сезон на крими поредицата, режисирана от Виктор Божинов. Образът му е възлов за развитието на интригите в екшъна, който се очаква с нетърпение от феновете. Както се знае, в новата порция от епизоди ще има много ретроспекции към миналото на Джаро, Иво Андонов, Куката и компания. Вероятно заради тежкия работен процес Павел Иванов е избрал да отдъхва сред вечно зелената природа на Азия, докато тук вали сняг и веят бури.

Ученикът на Стефан Данаилов, чието име изгря в сериала на Би Ти Ви „Татковци“, следващата седмица отново ще се качи на първата ни сцена, за да изиграе Антонио от „Венецианският търговец“, където си партнира с големите Владимир Пенев и Самуел Финци. През февруари той за пореден път ще облече костюма на Фердинанд фон Валтер в „Коварство и любов“ – една от коронните роли на Ламбо във военната трупа.

