Падна любопитна тайна за принцеса Даяна

След огромния успех на филма от 1992 г. "Бодигард" с участието на Кевин Костнър и Уитни Хюстън, започват да се носят слухове, че се готви продължение с участието не на кого да е, а на принцеса Даяна.

Колкото и невъзможно да изглежда това, Костнър потвърждава, че е водил разговори с лейди Ди чрез Сара Фъргюсън, изразявайки интереса си към заснемането на продължение, в което историята би могла да се завърти около нея.

Тези твърдения са коментирани наскоро от бившия иконом на Даяна, Пол Бърел, който пише в последната си книга The Royal Insider: "Даяна отказа предложението да се премести в професионалната сфера на бъдещата си снаха Меган и да стане актриса. Тя беше поканена да се появи в "Бодигард II" заедно с Кевин Костнър. Свързах обаждането от г-н Костнър с нея в хола и чух пристъпи на кикот, докато тя казваше: "Но аз не мога да пея! Какво се очаква да направя? Не съм сигурна, но да, добре, изпрати го и обещавам, че ще го погледна." В края на разговора тя ми каза, че ѝ е предложил главната роля в продължение на хита, в който звездата беше Уитни Хюстън. Тя трябваше да играе принцеса, а Кевин щеше да бъде неин бодигард и да ѝ спаси живота. Той обеща, че ще бъде направено с вкус и че ще се грижи за нея."

"Диана се засмя и каза: "Той беше толкова очарователен, но не може да бъде сериозен." Но той беше изключително сериозен и сценарият за "Бодигард II" пристигна. Не съм сигурен дали някога го е чела, но беше поласкана. Тя учтиво отказа възможността, казвайки: "Напълно невъзможно е", допълва Пол Бърел.

Изглежда обаче, че "спомените може да се различават", когато става въпрос за това как Костнър е попитал Даяна и как тя е отговорила.

Актьорът за първи път коментира отмененото продължение на "Бодигард" през 2012 г., казвайки, че сюжетът е щял да се завърти около това той да защитава героинята на Даяна от преследвачи и папараци, преди връзката им в крайна сметка да стане романтична.

Костнър твърди, че Даяна първоначално е била съгласна да се включи във филма, казвайки му: "Животът ми ще се промени". Той добавя, че вторият път, когато са разговаряли, дори са се споразумели за сцена с целувка, пише "Дир".

"Бодигард" е един от най-касовите филми от началото на 90-те години на миналия век, със световна възвръщаемост от над 400 милиона долара. Над 42 милиона копия от саундтрака са продадени - световен рекорд - до голяма степен благодарение на изпълнението на Хюстън на кавъра на песента на Доли Партън - I Will Always Love You. В първия филм Хюстън играе певица, като ролята първоначално е написана за Даяна Рос.

Нейното изпълнение и успехът на лентата за кратко я правят една от най-високоплатените актриси в света в средата на 90-те години. Идеята за продължението се появява по време на пътуването на Даяна до Китай с Костнър, херцогинята на Йорк и хонконгския ресторантьорски магнат Дейвид Танг.

През последните години актьорът споделя, че отношенията му с кралското семейство са се влошили след смъртта на Даяна. Той казва в "Шоуто на Хауърд Стърн", че около година след смъртта на принцесата е изтекло, че подготвя продължението с нея. "Кралското семейство някак си се обърна срещу мен", казва той.

Той разказа как се е свързал със Сара, херцогинята на Йорк, която го е запознала с принцеса Даяна и е поискал помощ. "Накрая се обадих на Сара и казах: "Сара, трябва да ми кажеш кой ръководи това нещо". Тя отговори: "Не, не, не, Кев, не искаш да говориш с тях". Казах: "Да, искам". Обадих им се и казах: "Трябва да спрете, защото това, което казвам, е истина. И ако не спрете, ще започна аз. Защото беше истина".

По времето, когато Кевин се опитва да направи продължение на "Бодигард", Даяна се е разделила с Чарлз и е отчуждена от кралското семейство. Той си спомня: "Това, което се случи, беше, че започнах да говоря с нея чрез Сара и казах: "Виж, ще участвам в "Бодигард II" и мисля, че мога да го изградя около теб. Би ли се заинтересувала?" И тя каза: "Да. Животът ми ще се промени." Не навлязох в дълбочина, но си помислих, че разбирам какво казва. Тя беше много мила и си говорихме. Вторият път, когато говорихме, тя попита: "Ще има ли сцена с целувка?" Аз попитах: "Искаш ли да има?" Тя каза: "Да" и аз отговорих: "Тогава ще го направим."

Години по-късно Костнър се оказва във Великобритания и принц Уилям се свързва с него за среща. "Никога не съм говорил за това", казва двукратният носител на "Оскар". "Но мога, защото много го уважавам. Първата реплика от устата му беше: "Знаеш ли, майка ми някак си те харесваше."

Изчервявайки се, Кевин отговорил на Уилям "Знам" и двамата разговаряли около половин час. "Никога няма да кажа за какво сме говорили, но беше много мило", обяснява Костнър. "Имам толкова мили спомени за това как са се свързали с мен и за какво сме говорили."

Когато Даяна умира трагично през 1997 г., Костнър казва, че "не може да замести принцеса Ди" и филмът никога не е бил заснет.

