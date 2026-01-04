Медиите на Острова гърмят! Голяма победа за принц Хари

Принц Хари е спечелил битката си за въоръжена полицейска охрана, финансирана от британските данъкоплатци, когато посещава Обединеното кралство, твърдят източници, близки до семейство Съсекс. Очакваното официално решение, което може да бъде обявено в рамките на няколко седмици, се определя като сериозен завой в дългогодишния конфликт между херцога и институциите.

Според същите източници успехът на Хари може да проправи пътя към дългоочаквана среща между Крал Чарлз III и внуците му Арчи и Лилибет, които живеят в САЩ. Именно липсата на гарантирана охрана досега бе сочена като основна причина децата да не пътуват до Великобритания.

Хора, близки до херцозите на Съсекс, са заявили пред Дейли мейл, че възстановяването на полицейската защита е било потвърдено след нов анализ на риска, извършен от кралския изпълнителен комитет. По техни думи решението е взето след писмо, което Хари е изпратил до британския министър на вътрешните работи още през септември, настоявайки за преразглеждане на мерките за сигурност.

Темата отново излезе на преден план, след като по време на посещение във Великобритания миналата година Хари разполагаше с полицейска охрана само за един ден. Именно тогава жена успя да пробие охраняемата зона и да се доближи опасно близо до него, въпреки присъствието на лични гардове – инцидент, който според източници е наклонил везните в негова полза.

41-годишният херцог от години твърди, че страната не е безопасна за него и семейството му без 24-часова въоръжена охрана. През май миналата година той загуби съдебната битка за тази защита, която му беше отнета малко след като заедно със съпругата си Меган Маркъл се отказаха от кралските си задължения през 2020 г.

Сега обаче източници твърдят, че промяната е пряко свързана със затоплянето на отношенията между Хари и баща му. Крал Чарлз III се надявал отново да види внуците си на британска земя, след като за последно ги срещна по време на честванията за платинения юбилей на покойната Кралица Елизабет II през февруари 2022 г., когато Арчи беше едва на две години, а Лилибет – на шест месеца.

