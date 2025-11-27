Модният свят скърби. Почина изключителна и обичана дизайнерка

Шотландската модна дизайнерка и музикантка Пам Хог е починала, съобщи семейството ѝ, цитирано от АФП. Хог беше известна със своя пънк рок стил, екстравагантни тоалети и дръзки визии, които я превърнаха в емблематична фигура на Лондонската седмица на модата.

"Креативният дух на Памела и нейното творчество са докоснали много хора и тя оставя прекрасно наследство, което ще продължи да вдъхновява, да носи радост и да ни насърчава да живеем отвъд границите на общоприетото," се посочва в изявлението, направено от семейството ѝ.

Творческо наследство и почит от звездите

Дизайнерката често е сравнявана с Вивиан Уестууд заради своя пънк рок стил. Пам Хог обличаше звезди като Риана, Бионсе, Кейт Мос и Лейди Гага. Една от нейните емблематични творби, съчетаваща ирония, феминизъм и контракултура, е прилепналият комбинезон, носен от Кайли Миноуг в клипа на песента "2 Hearts".

Известни личности отдадоха почит на Пам Хог в социалните мрежи. Актрисите Роуз Макгауън и Патриша Аркет я нарекоха "междузвезден диамант", а рок групата Blondie и дизайнерката Роксанда Илинчич също изразиха скръбта си.

Пам Хог беше и страстна почитателка на музиката - свирила е в много групи, сред които Rubbish и Doll, като е подгрявала за изпълнители като Pogues и Деби Хари от Blondie.

Семейството на Пам Хог не разкрива възрастта ѝ, която винаги е оставала загадка. Според в. "Гардиън" дизайнерката е била на 66 години.

Без да разкриват причината за смъртта ѝ, близките ѝ благодариха на персонала на център за медицински грижи в Източен Лондон, където тя е била заобиколена от "скъпи приятели и членове на семейството" през последните си дни.

