Дизайнерката Нели Колева с поредно голямо признание

Законодателката в шика Нели Колева беше отличена с поредна награда - на церемонията Code Fashion в столицата. Известната дизайнерка, отдавна призната за лидер в жанра от ценителите на високата естетитка и на изключителната елегантност, излезе на сцената в „Тента“, за да получи статуетката за своите заслуги в налагането на съвършения стил в гардероба на политическия и дипломатическия елит.

Президентът Илияна Йотова на ревю на Нели Колева, 2025 г.

Наистина уникални модели на Нели Колева, която е любим дизайнер на дамите във висшето ни общество през последните 38 години, носят президентът Илияна Йотова, председателки на Народното събрание, депутатки, представителки на САЩ, Франция, Италия и на други държави у нас.

