Светът се сбогува с последния Крал на модата. Видео и уникални снимки

Светът на модата и звездите се сбогува с последния си Крал. Американската актриса Ан Хатауей и модни дизайнери, сред които Донатела Версаче присъстваха в Рим на погребението на Валентино Гаравани, като някои от присъстващите бяха избрали акценти в червено - емблематичен цвят за дизайнера, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Базиликата "Санта Мария дели Анджели е деи Мартири" бе украсена с венци от бели рози, а пред олтара бе поставена голяма снимка на дизайнера, който почина на 93-годишна възраст на 19 януари.

По време на дългата си кариера Валентино облича едни от най-елегантните жени в света - от Елизабет Тейлър и Джаки Кенеди до принцеса Даяна и звезди като Джулия Робъртс и Гуинет Полтроу.

Ан Хатауей със съпруга си Адам Шулман СНИМКА: БТА

Ан Хатауей, която дойде със съпруга си Адам Шулман, отдаде почит на "титана на модата", който беше и неин приятел. "Той направи света ми толкова по-светъл, по-грандиозен и прекрасен, колкото никога не можех да си представя", написа Хатауей в Инстаграм.

"Сега той почива завинаги, обграден от вечна красота, най-подходящата следваща страница за един истински император, който ни подари наследство от несравнимо великолепие. Обичам те, скъпи мой и вече ми липсваш", добавя тя, пише БТА.

Дизайнерът Том Форд СНИМКА: БТА

Сред гостите бяха също дизайнерите Том Форд, Алесандро Микеле (настоящият творчески директор на модната къща "Валентино"), Пиерпаоло Пичоли от "Баленсиага", Ана Фенди и Брунело Кучинели, както и известната модна редакторка Ана Уинтур.

Ана Уинтур СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

СНИМКА: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com