Стил отвъд формата. Бирата срещна висшата мода
1664 Blanc дебютира на Code Fashion Runway с визии на млади дизайнери
Легендата на модата си отиде на 4 септември
Сбогуването с иконата на модата ще е през уикенда
Топ дизайнерката разказва за легендарния творец
Капсулният гардероб е философия на минимализма в модата – по-малко дрехи и аксесоари, но подбрани та...
Той е ветеранът от модната индустрията Рикардо Белини
Лошото време не трябва да е причина да отложите днешната работа за утре или да пропуснете...
В света на модата се появяват нови лица – дигитални, но по-влиятелни от някои реални модели
AXE влиза на българския пазар с широко портфолио от 8 боди спрей аромата, 5 душ-гела и 5 део-стика
В момента модната индустрия е изправена пред най-слабите си продажби от години
В света на модата вече нищо няма да е същото
Базовите дънки на "Момотаро" се продават на дребно за около 185 евро
Той добави, че е получил "малко по-настойчиви" предложения от потенциални външни инвеститори в компа...
Съчетава се с бижута и от злато, и от сребро
Естествени материи, пастелни цветове
Не му убягват промените, които неизбежно настъпват с течение на времето
Наказанията спрямо артисти, които изразяват себе си, не бива да са твърде тежки
Тя изработи златна пелерина за покойния вече папа Йоан Павел Втори
Цифрите очертават трудностите, през които преминава френската компания на китайския пазар
Бекъм представи колекция от прозрачни рокли и палта за сезона есен/зима