Стил отвъд формата. Бирата срещна висшата мода

На най-зрелищното модно събитие у нас – Code Fashion Runway – за първи път бира се превърна в източник на модно вдъхновение. 1664 Blanc представи своята колекция „Стил отвъд формата“, създадена от младите таланти на Академия 1664, и превърна сцената в празник на креативността, в който традиционните символи на марката оживяха чрез дрехи, силуети и експериментални материали.

Мода, вдъхновена от символите на 1664 Blanc

На сцената на Code Fashion Runway за първи път пред публика 1664 Blanc показа колекцията „Стил отвъд формата“. Създадена от младите таланти на Академия 1664, тя впечатли с обемни форми, принтове и иновативни материали като епоксидна смола. Десетки ценители аплодираха дизайнерите, а критиците единодушно оцениха успеха на инициативата. Специален акцент бе появата на посланика на 1664 Blanc – Глория Петкова, която откри ревюто с харизма, олицетворяваща елегантността и смелостта, които марката защитава.

„1664 Blanc е креативен начин да изразиш себе си. Радвам се, че дадохме сцена на млади дизайнери с визия и вкус към живота. Нашата мисия като марка е да подчертаваме именно уникалната идентичност на всеки от нас“, сподели Борислава Балтаджиева, аркетинг директор на Карлсберг България.

Младите таланти и техните ментори

В основата на проекта стоят емблематичните елементи на 1664 Blanc – синята бутилка, златистата течност, ефирната пяна и характерните цветове, които дизайнерите интерпретираха през собствената си призма. Модната платформа бе замислена като процес – от първоначалния щрих върху хартията, през работата с платове и конструкции, до финалната сценична поява.

Ключова роля в развитието на младите таланти изиграха менторите – проф. Мариела Гемишева, д-р Николай Пачев и д-р Николай Божилов, които ги подкрепиха в превръщането на идеите в завършени творби. На подиума оживяха визиите на Джоу Мейчи, Павел Мирчев, Рим Рамадан, Богдана Костова, Боряна Вътова и Зорница Булкина – всеки със собствен почерк и личен прочит на символите на марката.

1664 Blanc като платформа за бъдещето

С дебюта си на модния подиум, 1664 Blanc не просто подкрепи младите таланти, а се утвърди като платформа за творческите индустрии – пространство, което вдъхновява, разширява хоризонтите на културната сцена и подчертава връзката между стил, изкуство и въображение. Платформата вече гледа напред и ще продължи да се развива като сцена за новото поколение артисти и техните смели идеи.

1664 Blanc е на пазара в България от 2024 година като част от суперпремиум портфолиото на Карлсберг България. 1664 Blanc е пшенична бира с цитрусови нотки и с френски произход. Стилната синя бутилка и различимият вкус я правят без аналог за пазара на алкохолните бири в България.

