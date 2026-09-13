Български дизайнери покориха Netflix с тоалетите си
Ясен Самуилов и Ливия Стоянова обличат звездите от „Емили в Париж“
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Ясен Самуилов и Ливия Стоянова обличат звездите от „Емили в Париж“
1664 Blanc дебютира на Code Fashion Runway с визии на млади дизайнери
Магазините ще се управляват от Fourlis Group
Неофициалното прозвище на бившата актриса вече е "Херцогинята на доларите"
В цветовата гама – черното и бялото остават вечен акцент и класика
В България магазини на "Пийк енд Клопенбург" има в почти всеки мол
В тази модна линия също ще има рокли с голи рамене и топове с гол кръст
Дарението се състои от 550 защитни комплекта – облекла, очила и шлемове
"Вдъхва чувство на увереност и повишава доверието от страна на останалите участници в конферентната връзка"
Шефът на щаба ген. Мутафчийски трябва да уведоми болниците
Звездата от ММА призова ирландското правителство да вземе допълнителни мерки в борбата с вируса и да приложи по-строги такива по границите
Премиерът Борисов разговаря по телефона с китайския си голега Ли Къцян
Борисов посети завод „Мак“ в Габрово, който вече произвежда защитни облекла
Караниколов благодари за подкрепата на производители и дистрибутори
Извecтният с блатворителните си инициативи cтилиcт Cтaнимиp Haнчeв – Cтeнли oт Kaзaнлъĸ е събрал aбитypиeнтcĸи poĸли, ĸocтюми, oбyвĸи и бижyтa, дарен...
Модна къща AGRESSIA показа днес официалните облекла с които ще бъдат българските олимпийци за игрите в Рио. Делегатите ни ще са облечени в спортно-еле...
София. Няма по-голямо изкушение от дантелата. Най-еротичната тъкан на света може да превърне и най-обикновената ева в бляскава прелъстителка. Това ста...
Веригата затвори магазините, търси по-големи терени за колекциите си