Огненият Кон идва! Двойният огън, който ще разтърси света

На 17 февруари 2026 г. Лунната нова година ще отвори вратите към Годината на Огнения Кон – една от най-редките и най-енергични комбинации в китайския календар. С нея приключва периодът на Дървената Змия и започва година, която според астрологията и фън шуй носи ускорение, трансформация и силни събития.

Какво стои зад символиката на Огнения Кон

Китайската система за отчитане на времето съчетава 12 животински знака и пет елемента. Тази матрица създава 60-годишен цикъл, в който всяка комбинация се повтаря само веднъж на поколение.

Последният път, когато светът е посрещал Огнения Кон, е бил през 1966 г. – година, белязана от драматични политически и социални обрати, но и от големи научни постижения.

Конят по принцип е знак на движение, интелект и смелост. Когато към него се добави елементът огън, символ на страст, светлина и мощ, се получава т.нар. „двойно огнена“ година – период, в който енергията се усилва многократно.

Древната система ганчжи – ключът към разбирането на 2026 г.

Лунисоларният календар на Китай се основава на цикъла ганчжи – система от „небесни стебла“ и „земни клони“, използвана повече от две хилядолетия.

През 2026 г. небесното стебло преминава във фазата бин – ян аспект на огъня. Земният клон на Коня също е огнен. Така се оформя година, в която и двете основни енергии са от един и същи елемент.

Астролозите наричат това „двоен огън“ – знак за бързи промени, внезапни обрати, разрушаване на старото и раждане на новото.

Период 9 – огнената епоха на фън шуй

Според фън шуй светът вече се намира в т.нар. Период 9 – последната 20-годишна фаза от 180-годишен цикъл. Тя започна през 2024 г. и ще продължи до 2043 г.

Този период също е под знака на огъня. Затова предстоящата година се вписва в по-голяма тенденция: време на технологични пробиви, социални трансформации и ускорено развитие.

В китайската традиция огънят е червен, затова 2026 г. е известна и като Годината на Червения Кон.

Две „червени“ години подред – митове и страхове

След Огнения Кон идва Огнената Овца (2027 г.). Тези две последователни години се появяват веднъж на 60 години и в народните вярвания са известни като „Бедствието на Червения Кон и Червената Овца“.

Историята действително пази драматични примери:

– 1966 г. – началото на Културната революция в Китай;

– 1967 г. – бунтовете в Хонконг;

– 1906 г. – разрушителното земетресение в Сан Франциско.

Но същите години носят и огромни пробиви: първото меко кацане на Луната (Луна 9), финализирането на програмата Gemini и началото на нова космическа ера.

Какво да очакваме през 2026 г.

Астролозите и фън шуй майсторите са единодушни: годината ще бъде динамична, непредсказуема и изпълнена с възможности.

Огненият Кон носи:

бързи промени в технологиите;

силен напредък в изкуствения интелект и медицината;

пробиви, които пренареждат цели индустрии;

повече смелост и предприемчивост у хората.

Смята се, че това е година, в която мечтите могат да се превърнат в реални проекти, ако бъдат преследвани активно.

Хората, родени под знака на Огнения Кон

Те се описват като личности с ярко присъствие – инициативни, решителни, бързи в мисълта и действията.

Огнените Коне умеят да се справят с няколко задачи едновременно, обичат предизвикателствата и рядко се отказват.

Тази година ще им донесе особено силна енергия и възможности за изява.

Футболът като „пожарогасител“

Любопитна интерпретация от фън шуй гласи, че Световното първенство по футбол през 2026 г. може да смекчи част от напрежението на „двойния огън“.

Причината е символична: сферичните обекти се свързват с елемента метал, а металът – според теорията на петте елемента – може да „укроти“ огъня.

Година на промени, но и на възможности

Годината на Огнения Кон няма да бъде спокойна, но ще бъде плодотворна. Тя носи енергия, която руши старото, за да отвори място за новото.

За едни – предизвикателство.

За други – шанс за голям пробив.

Едно е сигурно: от 17 февруари светът навлиза в период, в който огънят ще бъде не само стихия, но и двигател на промяната.

