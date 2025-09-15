Разкриха последното решение на Джорджо Армани

Легендата на модата Джорджо Армани поиска в завещанието си, публикувано след смъртта му на 4 септември на 91-годишна възраст, значима луксозна група да придобие дял от неговата компания, като посочи LVMH, EssilorLuxottica или L’Oreal като потенциални купувачи, предаде АФП.

Италианският дизайнер, който в продължение на пет десетилетия изгради своята империя – от висша мода до хотели – винаги бе държал строг контрол върху бизнеса. В завещанието си обаче той разпореди фондацията, която наследява компанията, да продаде 15% дял на голяма модна къща.

Армани назова френския гигант LVMH, козметичната група L’Oreal и производителя на очила EssilorLuxottica като предпочитани купувачи, но допусна и друга компания със сходен мащаб.

L’Oreal, която от 1988 г. произвежда парфюмите и козметиката Armani, заяви, че е „трогната и почетена“, а главният изпълнителен директор на LVMH Бернар Арно нарече Армани „истински гений“ и подчерта, че е „удостоен с чест“ от посочването. Той допълни, че при евентуално партньорство LVMH ще се стреми да укрепи още повече глобалното си лидерство.

Според завещанието новият акционер ще може да придобие мажоритарен дял в рамките на три до пет години след отварянето му, предава БГНЕС. Ако сделка не бъде сключена, Армани поиска компанията да бъде листната на борсата, като Фондация „Армани“ запази 30,1% от акциите. Изпълнителният комитет увери, че фондацията ще има силно влияние независимо от избрания вариант и никога няма да държи под 30% от капитала.

Тези принципи включват етичен подход, морална почтеност и справедливост, глобално развитие на името Armani, иновации, върхово качество, изисканост на продуктите и стремеж към модерен, елегантен и ненатрапчив стил.

Нетното състояние на Армани бе оценено на 11,8 милиарда долара от списание Forbes към момента на смъртта му. Без да има деца, дизайнерът завеща цялата си компания на фондацията, която ще се управлява от неговия партньор Лео Дел’Орко, племенницата му Силвана Армани и племенника му Андреа Камерана.

Фондацията ще държи 10% от акциите и остатъка като „гола собственост“ – собственост без право на ползване. Тя ще има 30% от гласовете, 40% ще бъдат за Дел’Орко, а по 15% за Силвана Армани и Андреа Камерана. „Намерението на господин Армани да гарантира стратегическа приемственост, корпоративно единство и финансова стабилност за дългосрочно развитие е потвърдено на всяка стъпка“, заяви компанията.

Недвижимите имоти на дизайнера бяха завещани на сестра му Розана и на неговите племенници, но Дел’Орко запазва правото на ползване на имоти в Сен Тропе, Сен Мориц, както и на островите Антигуа и Пантелерия.

Армани почина след месеци на влошено здраве, а тленните му останки бяха положени в семейната гробница в Ривалта, близо до Пиаченца, където е роден. Неговата смърт предизвика вълна от почит в модния свят, сред политици и звезди, но на погребението присъстваха само близки и приятели.

Последните му колекции ще бъдат представени този месец по време на Миланската седмица на модата, а на 24 септември в града ще бъде открита изложба, отбелязваща 50 години от създаването на марката.

