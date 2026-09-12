Разкриха последното решение на Джорджо Армани
Легендата на модата си отиде на 4 септември
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Легендата на модата си отиде на 4 септември
Ясни са трите мотора на бизнеса
На 91-годишна възраст
След като здравословен проблем го принуди да пропусне модните ревюта в Милано и Париж
Кой ще наследи империята?
Той добави, че е получил "малко по-настойчиви" предложения от потенциални външни инвеститори в компанията
Легендарният моден диктатор Джорджо Армани взе решение, което изненада всички. Той няма да покаже основната си колекция на започналите във вторник в М...
Не му убягват промените, които неизбежно настъпват с течение на времето
Напуснал е през нощта вилата си на остров Пантелерия
Българката посети първото си модно ревю от седмицата на висшата мода в Париж
Дизайнерът намекна на кого ще се довери за бъдещето на бранда
Конгломератите за лукс заделят гигантски суми в битката срещу коронавируса
Великият дизайнер показа колекцията си при закрити врати на модната седмица в Милано
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия опроверга собствената си новина за намеренията на световния моден гигант "Армани...