Модна къща Валентино си назначи нов директор

Модната къща "Валентино" (Valentino) от Италия назначи ветерана от модната индустрията Рикардо Белини за нов главен изпълнителен директор. Това съобщиха днес от компанията, уточнявайки, че той ще заеме поста в началото на септември, предаде Ройтерс.

Белини, който сега е управляващ директор на водещия инвеститор във "Валентино" - катарския фонд "Мейхула фор инвестмънтс" (Mayhoola for investments), ще замени Якопо Вентурини, чието напускане беше обявено през миналата седмица.

"За мен е чест да се присъединя към "Валентино", емблематична модна къща, която съчетава изключително наследство и майсторство с уникален творчески глас", каза Белини в изявление.

Той е бил и главен изпълнителен директор на луксозните марки "Мезон Марджела" (Maison Margiela) и "Клое" (Chloe), като е заемал ръководни позиции и в "Дизел" (Diesel) и "Проктър енд Гембъл" (Procter & Gamble).

Основана в Рим през 1960 г. от Валентино Гаравани и Джанкарло Джамети, модна къща "Валентино" е частично собственост на френския луксозен конгломерат "Керинг" (Kering), който придоби 30-процентов дял в марката от катарския фонд "Мейхула фор инвестмънтс" за 1,7 милиарда евро (1,98 милиарда долара) през 2023 г., с ангажимент да купи останалите акции до 2028 г.

През миналия месец "Мейхула фор инвестмънтс" опроверга медийна публикация, в която се твърдеше, че обмисля продажбата на "Валентино".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com