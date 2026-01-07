Цените на жилищата летят нагоре. Къде са най-скъпи

Ръстът на цените на жилищата в България не показва признаци на успокояване и през третото тримесечие на 2025 година. Той е достигнал 15,4% на годишна база, почти колкото през второто тримесечие, когато беше 15,5 на сто. В началото на годината цените на жилищата се повишиха с 15,1%.



На тримесечна база те са нараснали с 3,8%, колкото и през второто тримесечие. Цените на съществуващите жилища нарастват по-ускорено от тези на новото строителство на годишна и на тримесечна база, като тази тенденция е валидна в почти всички големи градове в страната, съобщава imoti.net.



Варна остава лидер по най-бързо поскъпване на жилищата сред най-големите градове у нас. През третото тримесечие цените там са се повишили с 19% на годишна база, колкото и през второто тримесечие, като новите и старите жилища поскъпват с почти еднакъв темп. Само за едно тримесечие цените във Варна са се повишили с 5,2%, което е значително ускорение спрямо ръста от 1,8 на сто през второто тримесечие.



В Стара Загора жилищата са поскъпнали с 16,8% на годишна база поради силното повишаване на цените на старото строителство. В същото време цените на новите жилища в града отбелязват годишен спад от 1,1%. На тримесечна база Стара Загора е лидер в страната с ръст на цените от 7,2%, отново определен от поскъпването на старото строителство, докато новите жилища поевтиняват с 1,4 на сто.



София е на трето място в страната по годишен ръст на цените на жилищата с 16,3 на сто, сходен с този през второто тримесечие. На тримесечна база жилищата в столицата са поскъпнали с 5,3%, което е леко ускорение спрямо покачването с 4,9 на сто предходното тримесечие. И в София тенденцията е старите жилища да поскъпват по-бързо от новото строителство.

Русе също показва силен ръст на цените на жилищата за година от 14,7%. Спрямо предходното тримесечие обаче те са нараснали съвсем леко с 0,6 на сто.



В Пловдив поскъпването на жилищата на годишна база се забавя до 13,5% спрямо покачването от почти 16 на сто през второто тримесечие. На тримесечна база той е единственият сред големите градове в страната с лек спад на цените на жилищата от 0,1% поради понижението с 6 на сто при новото строителство.



Бургас пък е единстеният голям град в страната с едноцифрен годишен ръст на цените на жилищата от 9,9%, като темпът се забавя спрямо покачването с 14,2% през второто тримесечие. На тримесечна база жилищата в морския град са поскъпнали само с 0,3%, като старото строителство дори отчита спад на цените от 2,3%.



НСИ публикува статистика и за броя на продажбите на нови и съществуващи жилища, закупени от домакинствата, като през третото тримесечие те са се увеличили с 9,2% на годишна база. Лидер в страната е Русе с ръст на продажбите с 37,2% през третото тримесечие, следван от Стара Загора с увеличение от 19,2 на сто. Двуцифрен ръст на продажбите е отчетен и в двата големи морски града Варна и Бургас, съответно 14,9% и 14,4 на сто. Продажбите на жилища са нараснали по-бавно в София и Пловдив, съответно с 6,3% и 9,1 на сто.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com