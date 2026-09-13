Правосъдният министър атакува избора на съдебен шеф
Николай Найденов обжалва пред ВАС назначението на Янко Ангелов за и. ф. председател на Административен съд-Пловдив
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Николай Найденов обжалва пред ВАС назначението на Янко Ангелов за и. ф. председател на Административен съд-Пловдив
Испанецът се е разбрал за четиригодишен договор, а „сините“ започват поредната голяма промяна
Сенатът одобри Маркуейн Мълин, който трябва да балансира твърдата линия на Тръмп
Арангелов наследява Матич след взаимна раздяла
Слот ще довърши сезона начело на отбора
Нов министър
След поредното му вето депутатите спряха опитите на президента да блокира системата за сигурност
Точката беше вкарана извънредно в петъчната програма на парламента
Албена Георгиева е познато лице в ритейл сектора у нас
Под неговото ръководство се работи добре, така че нямам колебания и забележки, каза вътрешният министър
Под неговото ръководство се работи добре, каза вътрешният министър
Лидерът на "Възраждане" критикува назначаването на новия главен секретар на МВР
Той е ветеранът от модната индустрията Рикардо Белини
Днес той е представен пред ръководния състав на Областната дирекция
Те са Иво Христов Петков, Лазар Манолов Лазаров, Наско Руменов Атанасов и Бойка Ивайлова Чернева
Като зам-министри на културата се връщат Амелия Гешева и Илко Ганев
Богдана Панайотова има магистърска степен “Архитектура” от УАСГ
Отговор на въпроса защо не е завършена процедурата за назначаването на предложения от МВнР кандидат, следва да се търси там
Той е доктор по икономика и публични политики от Оксфордския университет
Предстои Прокурорската колегия на ВСС да назначи съдия Талева за прокурор